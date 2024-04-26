Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri\'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar ile birlikte Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, askeri törenle karşılandı ve yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Ayrıca, yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne de ziyaret gerçekleştirildi.

26.04.2024 20:49
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlere devam ediyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, hastaneye ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika

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