Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

09.09.2024 21:30
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a giden Bakan Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı\'na katılmak üzere Gürcistan\'a gitti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti - Son Dakika
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