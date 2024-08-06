Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde tek tek avlandılar - Son Dakika
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Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde tek tek avlandılar

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları kararlılıkla devam edecek.

06.08.2024 13:48  Güncelleme: 16:40
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Mehmetçiğin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Terör unsurlarına bir an olsun nefes aldırılmazken son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE ARAMA TARAMAFAALİYETİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Ulaşılamaz denen her yerde biz varız." diyen Komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor!" notunun düşüldüğü paylaşımda güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma anlarına ilişkin anlar yer aldı.

Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor! Irak\'ın kuzeyinde tek tek avlandılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde tek tek avlandılar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay: Alayinizi gider Allah nazarlardan korusun 10 0 Yanıtla

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