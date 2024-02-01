MSB: F-16 tedarik ve modernizasyonu şarta bağlı değil

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MSB: Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 541'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 541'e ulaşmıştır. Suriye'de ise son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704'e yükselmiştir" diye konuştu.

'3 BİN 441 ŞAHIS İSE HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlere yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Aktürk, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 441 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 olmuştur" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA NATO TATBİKATI YAPILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden Aktürk, "Bu kapsamda NATO, ABD ve çok uluslu birliklere yönelik eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla Dynamic Front 2024 Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. İki safha olarak icra edilecek tatbikatın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'da, Fiili Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra edilecektir" dedi

'F-16 TEDARİKİ KONUSUNDAKİ SÜREÇ 26 OCAK'TA BAŞLADI'

ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-16 savaş uçakları ile ilgili de bilgi veren Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızca muhtelif miktarlarda yerli motorlu 'Vuran' aracının, zırhlı tanksavar aracının, taktik İHA sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" diye konuştu.

'F-16 TEDARİKİ VE MODERNİZASYONU HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI DEĞİL'

Öte yandan MSB kaynakları, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok-70 tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlattı. Kaynaklar, teklif ve kabul mektuplarının Türkiye tarafına ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacağını ve böylece projelerin maliyetinin de net olarak ifade edilebileceğini aktardı. Kaynaklar, F-16 ile beraber talep edilen mühimmatların da harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, Yunanistan kaynaklı bazı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunun herhangi bir şarta bağlı olmadığını da bildirdi.

'F-35 KONUSUNDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Bakanlık kaynakları ayrıca, Türkiye'nin F-35 tedariki konusunda her iki ülkenin duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti. Kaynaklar, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamaların ise bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kaynaklar, Türkiye'nin Eurofighter talebinin devam ettiğini, konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının beklendiğini ve tedarik konusunda görüşme ve çalışmalara devam edildiğini belirtti. Bakanlık kaynakları, Kanada'nın savunma sanayisi ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, Kanada'nın bu adımının olumlu değerlendirilmekle birlikte, diğer müttefiklerden beklentinin ise Türkiye'ye yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılması olduğunu bildirdi.