Milli Yol Genel Başkanı Çayır: "Birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler" - Son Dakika
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Milli Yol Genel Başkanı Çayır: "Birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler"

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Milli Yol Genel Başkanı Çayır: "Birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler"
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, gazetecilerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Gazeteci tutuklamak nedir? Durmadan konuşanı korkut. Onun için de birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler" şeklinde konuştu. Çayır, basın meslek örgütlerinin 24 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde düzenleyeceği ortak eylem ve basın açıklamasına katılacağını söyledi.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, gazetecilerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Gazeteci tutuklamak nedir? Durmadan konuşanı korkut. Onun için de birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler" şeklinde konuştu. Çayır, basın meslek örgütlerinin 24 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde düzenleyeceği ortak eylem ve basın açıklamasına katılacağını söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, Meclis'e sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde siyasi partilere ayrılan payın yüzde 44 artırıldığını belirterek, "Türkiye'de hükümet tarafından açıklanan tarifesiyle güya yüzde 30 enflasyon var denilip siyasi partilerin Hazine'den aldıkları paraya yüzde 44 zam yapılması hangi aklın ürünü, hangi hesap ve kitaba dayanıyor? Milletin canı kan ağlarken, evinde aç kalırken, ay sonunu getirmek için dört beş takla atarken siz milletin cebindeki parayla siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. Bu utanmazlıktır" dedi.

Sermaye piyasalarında ortaya çıkan ve Türkiye'nin haftalardır gündeminde olan "fon krizi"ne ilişkin de konuşan Çayır, "Soygunun ve çalmanın en büyüğünü şu anda Türkiye seyrediyor. Seyrederken garip bir manzarayla karşı karşıyayız. O soyanların ne isimleri belli ne resimleri belli. Garibanı alıyorlar, beş on kuruş şu veya bu şekilde yanlış yapmış, resmediyorlar, kelepçeliyorlar, sabah erken yola çıkarıyorlar, milletin karşısına hırsız diye yaftalıyorlar. Siyaset kılığında hırsızlık yapanlara hiçbir yaptırım yok. Çıkın, bütün hırsızları açıkladığınız gibi, karşı mahallenin tırnak içerisinde hırsızlarını açıklarken, ters kelepçe yaparken, sabahın şafağında evinden, çoluğunun çocuğunun yanından alıp götürürken yaptığınız muameleyi bari kendi mahallenizin hırsızlarına ve soyguncularına da yapın" değerlendirmesinde bulundu.

"TARİH SİZİ OLDUĞU GİBİ NAKLEDECEK"

Çayır, "Devlet Bey'i anlamak güçtür. Bazen de tutuyor, milliyetçilere çağrı yapıyor, 'Milliyetçilerin adresi MHP'dir. Başkaları ülkücü milliyetçi olamaz, vatansever olamaz' diyor" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Şu an saltanat sürebilirsiniz, mirasyedi gibi davranabilirsiniz. Koltuklarınızda caka satıyorsunuz. Kendinizi merkezin sahibi, sizi ve davranışlarınızı, siyasetinizi tenkit edenleri de hain ilan ediyorsunuz. Hadi oradan. Tarih unutmaz. Siz kendinizi başkalaştırabilirsiniz ama tarih sizi olduğu gibi nakledecek ve esinlendirecektir. O kadar şehit var, çocukları yetim kalmış, mazimiz var. Bir günden bir güne birinin evine gidip başını okşamak veya maziyi hatırlamak istediniz mi? Yok. Buradan söylüyorum: Üç beş yıl önce AK Parti'ye ve Tayyip Bey'e her türlü sözü söyleyip sonra Tayyip Bey'in yanında esas duruşa duran veya hizaya duranların Türkiye'ye verebilecekleri bir şey yoktur."

"İKTİDARA SIĞININCA DA HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKTEN MÜNEZZEH OLUYORSUN"

Çayır, parti değiştiren belediye başkanlarına ilişkin de şu eleştirilerde bulundu:

"'Milyonda bir bile ihtimal yok benim falanca partiden öbür partiye geçmem için' diyen bir büyükşehir belediye başkanı, aradan altı ay geçmeden ya korkudan ya da başka sebeplerden iktidar partisine üye oluyor ve o partide siyasete devam ediyor. Bu siyasetin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Gücü elinde tutanların korkuyla bir ülkeyi karanlığa gömmesidir. Şu anda Türk siyaseti ve Türk toplumu korkuyla yönetiliyor. Adam, arkasında bir iki tane kirli işi varsa kendisini temizlemek, güvende hissetmek, hapishaneye düşmemek için parti değiştirerek bundan kurtuluyor. Hesap vermek yerine parti değiştiriyor. Ne yapıyor? İktidara sığınıyor. İktidara sığınınca da her türlü kötülükten münezzeh oluyorsun. AK matikle yıkanmış, temizlenmiş ve güzelleşmiş oluyorsun. Her tarafımız kokuşmuş vaziyette."

"GAZETECİ TUTUKLAMAK NEDİR?"

Tutuklanan gazetecilere ve kayyım atanan basın organlarına değinen Çayır, "Gazeteci tutuklamak nedir? Durmadan konuşanı korkut. Ben Halk TV'nin kapatılmasını veya herhangi bir düşüncenin şu ya da bu şekilde kötü görülerek yasaklanmasını doğru bulmam. Millet bunu yasaklar. Millet, seyretmeyerek cezalandırır. Herkes seni alkışlasa ne yazar? Milletin yaşadığı bir gerçek var. Milletin gerçeği ve gündemiyle şu an ülkeyi yönetenlerin gündemi aynı değil. Onun için de birilerini susturarak, birilerini yok ederek kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler" şeklinde konuştu.

Basın meslek örgütlerinin 24 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde düzenleyeceği ortak eylem ve basın açıklamalarını kıymetli bulduğunu belirten Çayır, eyleme katılacağını söyledi.

Çayır, 2027 yılı bütçesinde toplam harcamaların 27 trilyon 276 milyar lira, gelirlerin ise yaklaşık 23 trilyon lira olarak öngörüldüğünü belirterek, bütçe açığı ve 4 trilyon liraya ulaşan faiz giderlerine dikkati çekti. Faiz ödemelerine ayrılan kaynağın eğitim ve üretim gibi alanlara yeterince pay bırakmadığını savunan Çayır, yeni bütçenin yoksulluğu arttıracağını savundu.

Kaynak: ANKA
Milli Yol PartisiRemzi ÇayırCumartesiTürkiyeEkonomiGüncelMedyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Milli Yol Genel Başkanı Çayır: "Birilerini susturarak, kendilerini var edeceklerini sananlar büyük bir yanlışın içerisindedirler" - Son Dakika
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