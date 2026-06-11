Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı - Son Dakika
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Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

11.06.2026 10:28
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İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Berdan Mardini de yer aldı. Son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu gül fabrikası ve milyon dolarlık yatırımlarıyla gündeme gelen Mardini'nin adı, bu kez operasyon listesinde yer almasıyla dikkat çekti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Berdan Mardini de yer aldı. Son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu gül fabrikası ve milyon dolarlık yatırımlarıyla gündeme gelen Mardini'nin adı, bu kez operasyon listesinde yer almasıyla dikkat çekti.

Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

BERDAN MARDİNİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler de netleşti.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Berdan Mardini'nin de bulunması dikkat çekti.

Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

SON DÖNEMDE YATIRIMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Berdan Mardini, son dönemde sanat kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Doğup büyüdüğü köyde modern bir gül fabrikası kuran Mardini, kozmetik sektörüne giriş yapmış ve yeni yatırımı için yaklaşık 10 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

Ünlü sanatçı, daha önce yaptığı açıklamada, "Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

ESKİ EŞİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir 2021 yılında silahlı saldırıya uğramıştı. Arabacına 5 mermi isabet eden Karademir de bacağından yaralanmıştı. 

Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

GÖZLER SORUŞTURMADAN ÇIKACAK SONUÇTA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE

  • 1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
  • 2. Tolga ÇAM (Modacı)
  • 3. Ferhan KAYA (Borsacı)
  • 4. Murat SAYGI (Yönetmen)
  • 5. Enis Ahmet ONAT (Fashion Tv Sahibi)
  • 6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
  • 7. Emre TARİ (İş insanı)
  • 8. Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)
  • 9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)
  • 10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
  • 11. Beren SAAT (Oyuncu)
  • 12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
  • 13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
  • 14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
  • 15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
  • 16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)
  • 17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
  • 18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
  • 19. Enis ARIKAN (Oyuncu)
  • 20. Rafet Eren YORULMAZER (Mimar) - (BURSA)
  • 21. Ali Efe BEZCİ (İş insanı) - (ANKARA)
  • 22. Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı) - (İZMİR)

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Son Dakika Güncel Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    Arkadaş bu nedir yahu? velevki içiyorlar! bunu satan temin edenler yakalanması lazım değilmi? içen kendine yapıyor zararı kaynağı kesecesinki bulamasınlar 0 0 Yanıtla
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