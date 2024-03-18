Milyonluk liman kazasının ardından denize düşen malzemeler kıyıya vurdu
KOCAELİ - Evyapport liman işletmesinde konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirmesinin ardından denize düşen paketli gıdalar ve içecekler kıyıya vurdu. Aralarında kraker ve su şişelerinin olduğu paketler çevre kirliliğine sebep oldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport liman işletmesinde, 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü. Düşen konteynerlerdeki paketli gıdalar ve içecekler ise İzmit Körfezinde sürüklendikten sonra kıyıya vurdu. Aralarında krakerler ve su şişelerinin olduğu paketlerden bazılarının açıldığı da görüldü. Bu durum, özellikle Kirazlıyalı Sahilinde çevre kirliliğine sebep oldu.
Öte yandan, limanda yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre çevre limanlarda yoğunluk olacağı bildirildi.
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