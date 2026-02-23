Mimarlar Odası Malatya Şubesi Ziyaretinde Konuşan Ağbaba: "Meslek Odaları Sürece Dahil Edilseydi Malatya Bu Yıkımı Yaşamazdı"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Yunus Emre Fidanel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yaptığı konuşmada, meslek odalarının karar süreçlerine dahil edilmiş olması durumunda Malatya'da böyle bir yıkımın yaşanmayacağına dikkati çeken Ağbaba, emekli ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi.

TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Yunus Emre Fidanel ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Malatya'nın ayağa kalkması noktasında önemli görevler düştü"

TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel şunları söyledi:

"Mimarlar Odası olarak sizleri aramızda görmek bizim için mutluluk verici. Ayaklarınıza sağlık. Bizler üç dönemdir Mimarlar Odası'nda yönetim kurulu ile birlikte hem meslektaşlarımıza hem mesleğimize hem de Malatya'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra ciddi hasar alan, yaralanan Malatya'mızın ayağa kalkması noktasında bizlere de çok önemli görevler düştü. Bu görevi yerine getirmek adına Malatya'daki tüm mimar meslektaşlarımızla birlikte yoğun çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz."

"Meslek odaları öcü gibi görülüyor"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları kaydetti:

"Biz de Malatya'nın hem sorunlarını hem de çözüm önerilerini mutlaka dile getiriyoruz. Ancak ne yazık ki sivil toplum meslek odaları, merkezi yönetimlerde ve ilgili bakanlıklarda adeta 'öcü' gibi görülüyor. Oysa bu kent için en büyük sorumluluk mimarlarımızda ve mühendislerimizdedir. Fakat sanki bir yükmüş, istenmeyen bir yapıymış gibi bir yaklaşım söz konusu."

Daha önce, özellikle 2020'li yılların ikinci yarısından sonra ve hatta 2011'den itibaren bazı uyarılar yapılmıştı. Bugün de maalesef Mimarlar Odası ve Mühendisler Odası bu süreçlerin içine yeterince dahil edilmiyor. Eğer sizlerin ve bizlerin sözleri 2020 yılında ciddiye alınmış olsaydı, Malatya bu kadar büyük bir yıkım yaşamazdı. Çünkü 2020 depremi aslında büyük bir uyarıydı. Ancak hem merkezi yönetim hem de Çevre, Şehircilik ve ilgili bakanlıkların gerekli adımları atmaması sonucunda Malatya ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldı. O dönemde kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları başlatılmış olsaydı, bugün tablo çok farklı olabilirdi.

Belediyelerimiz ve devletimiz meslek örgütlerini mutlaka can kulağıyla dinlemeli, onları birer paydaş olarak görmelidir. Yunus Emre Başkan ve sizler 2023 depreminden sonra da sorumluluk almaya çalıştınız, düşüncelerinizi ifade ettiniz; ancak ne yazık ki bu görüşler yeterince dikkate alınmadı. Biz her zaman yanınızdayız, birlikteyiz ve Malatya için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece sorunları tespit etmekle kalmıyor, çözüm noktasında da partimizin bize verdiği görev çerçevesinde Malatya'nın sorunlarını gidermeye çalışıyoruz.

Temennimiz, sivil toplumun daha çok söz sahibi olduğu, sadece Mimarlar Odası'nın değil Ticaret Odası'nın, Esnaf Odaları'nın ve diğer kuruluşların da sesinin duyulduğu, yerel yönetimler ve milletvekilleriyle siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin iş birliği içinde çalışılan bir dönemin başlamasıdır."

Kurultay davasına ilişkin açıklama

Ağbaba, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Baştan beri maalesef 2023 kurultayındaki değişimi hazmedemeyenler bunu bir operasyon gibi göstermeye çalışıyor. Ayrıca burada 31 Mart seçimlerindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı'nın kazanmış olduğu seçimleri de hazmedememe gibi bir durum var. Bir sürü yalanlar, iftiralar atıldı. Benim şahsımla da ilgili atıldı, partiyle de ilgili atıldı ama bunların uzaktan yakından doğru olmadığını herkes hep beraber biliyoruz."

Ben bir kez daha söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesinin oyunu almadan herhangi bir makama oturmak bir Cumhuriyet Halk Partiliye yakışmaz, onlar Cumhuriyet Halk Partili değildir. AK Parti'nin açıkçası AK Parti'nin adli kayığıyla göreve gelmek de ahlaksızlıktır, namussuzluktur, hep söylüyorum."

"Emekli ikramiyesi en az 17 bin 500 TL olmalı"

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları ve bayram ikramiyesiyle ilgili tartışmalara da değinen Ağbaba, şunları söyledi:

"Ve de şimdi biliyorsunuz bayram geliyor, Ramazan sonunda bayram geliyor. Bir ikramiye tartışması da var aslında. 4 bin lira ikramiye edildi. Bunun da mutlaka artırılması lazım. Bakın, 20 bin lira ile hakikaten barınamıyorsun. Barınırsan giyinemiyorsun, giyinirsen temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Artık ikinci el, üçüncü el eşya satıldığı pazarlarda bile emeklilerin giyinmesi mümkün değil, beslenmesi mümkün değil. Biz hep söylüyoruz, bir emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı diyoruz. Emekli ikramiyesi ilk kez 2018'de verilirken bin TL'ydi. O zaman asgari ücret bin 603 TL'ydi. Yani asgari ücretin yüzde 60'ına denk geliyordu. Şimdi 4 bin lira sadece yüzde 14'üne denk geliyor. Yani yüzde 900'e yakın bir kayıp var emekli ikramiyesinde. Biz emekli maaşının ve bayram miktarının asgari ücret olması gerektiğini öneriyoruz. Ama şu anda bunu yapamıyorsanız 2018'e gidin, asgari ücretin yüzde 60'ını esas alın. Bu da 17 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Hiç olmazsa en az 17 bin 500 TL verilmesi gerekiyor."

Maalesef büyük bir adaletsizlik hem emekli maaşında var hem yoksullukta var. Türkiye'de 20 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu devletin resmi rakamlarıdır. Devletten yardım almasa yaşayamayacak durumda olan insanlar var. Yoksulluk Türkiye'nin en büyük problemidir."