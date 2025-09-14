Minibüs bisikletliye çarptı, genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Minibüs bisikletliye çarptı, genç hayatını kaybetti

Minibüs bisikletliye çarptı, genç hayatını kaybetti
14.09.2025 11:59
İzmir Menderes'te minibüsün çarptığı 18 yaşındaki Mehmetcan Yıldırım hayatını kaybetti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli Mehmetcan Yıldırım (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. R.K.'nın (55) kullandığı 09 AP 254 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu yıl üniversiteyi kazandığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'ın Gümüldür'de toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs bisikletliye çarptı, genç hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Minibüs bisikletliye çarptı, genç hayatını kaybetti - Son Dakika
