Minibüs Şoförü, 60+ Tazelenme Üniversitesi'nden Mezun Oldu

ESKİŞEHİR'de minibüs şoförü olan Ekrem Aydın (66), 4 yıl önce kızının desteğiyle girdiği Anadolu Üniversitesi '60+ Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldu. Kep takıp, cübbe giyen ve mezuniyet sevincini ailesiyle yaşayan Aydın, "Buraya çok öğrenci taşıdım. Onlara özeniyordum. Hayatım çok değişti burada. Hayal bile edemiyordum. Sevinçliyim, mezun oluyorum" dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında 60 yaş üstü kişilerin başvurabileceği '60+ Tazelenme Üniversitesi' kuruldu. Üniversiteye okuma-yazma bilen 60 yaş üstü ücretsiz ve sınavsız olarak 88 öğrenci, kayıt yaptırdı. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri 4 yıl boyunca, egzersiz, hukuk, İngilizce, nöroloji, ağız ve diş sağlığı, müzik terapisi, psikiyatri, psikoloji, akılcı ilaç kullanımı, sosyal politika, iletişim, beslenme ilkeleri, astronomi ve evren bilimi, fotoğrafçılık, sosyal medya kullanımı ve güvenliği, tango, kişisel bakım, arkeoloji, mikrobiyoloji gibi zorunlu derslerin yanı sıra kadın öğrenciler tamirat, erkek öğrenciler ise yemek pişirme teknikleri derslerini gördü.

İLK MEZUNLARINI VERDİ

Üniversitede eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Tazelenme Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Tufan ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra tazelenme üniversitesi mezunları ve aileleri yer aldı.

'HER BİREYE EĞİTİMİ ULAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, her yaştan insanı kapsayan bir eğitim modeliyle eğitimi, her bireye ulaştırma hedefinde olduklarını ifade ederek, "Her zaman, her yerde, herkese eğitim sloganıyla yola çıktığımız günden bu yana her yaştan insanı kapsayan eğitim modelleriyle her bireye eğitimi ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun en güzel örneğini de '60+ Tazelenme Üniversitesi' mezunlarıyla gördük. Bu zamana kadar onlardan edindiğimiz tecrübelerden her zaman istifade edeceğiz ve onları her zaman sevgiyle, güzellikle hatırlayacağız" dedi.

ÇİFT BİRLİKTE MEZUN OLDU

Tazelenme Üniversitesi'nin ilk mezunlarından Ahmet Boran (69) ve eşi Aysen Boran (70), mezuniyet sevincini çocuklarıyla birlikte yaşadı. İki çocuk ve bir torun sahibi olan Boran çifti, okumanın yaşı olmadığını deneyimleyerek gördüklerini söyledi. Ahmet Boran, "2019 yılında bu üniversiteye başladık. Şimdi buruk bir sevinçle mezun oluyoruz. Okumanın yaşı olmaz derler, doğru. İnşallah bundan sonra da bu şekilde okumaya, hayatımızı bu şekilde idame ettirmeye devam edeceğiz. Bütün bu katkıyı sağlayan Anadolu Üniversitesi'ne, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Eskişehir'deki bizim yaşımızdaki arkadaşlar da bundan faydalanırlar diye temenni ediyorum" dedi. Aysen Boran ise, "Burada çok güzel anılarımız geçti. Çok mutluyum bu anı yaşadığımız için. Bize verilen katkılar için bütün hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MİNİBÜS ŞÖFÖRÜYKEN ÇOK ÖZENİYORDUM'

Eskişehir'de minibüs şoförü olan Ekrem Aydın da üniversitenin ilk mezunları arasında yer aldı. Yıllarca üniversiteye giden öğrencileri taşıyan minibüslerden birinin şoförü olduğunu anlatan Ekrem Aydın, "Yıllarca Tepebaşı minibüs durağında şoförlük yaptım ve buraya çok öğrenci taşıdım. Onlara özeniyordum. Bazen muhabbet ediyorduk. Onlara diyordum ki çok şanslısınız. Çünkü ben okuyamadım. Bu okulun kıymetini bilin. Onlar da 'tamam amca' falan diyorlardı. Aradan yıllar geçti, kızım beni üniversiteye getirdi. Bana, 'baba sen beni okula yazdırmıştın, şimdi de ben seni okula yazdıracağım' dedi. İlkokul mezunuyum. Ama sosyal yaşantı görmemiştim yıllarca. Sabah arabanın üstüne, gece yarısı eve. Ama burada çok güzel dersler geçirdim, öğrendim, bilgilendim. Çok güzel bir arkadaş ortamım oldu. Çok kıymetli, saygı değer hocalarımız, hepsine minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hayatım çok değişti burada. Hayal bile edemiyordum. Sevinçliyim, mezun oluyorum. Bir bakımdan da içimde bir burukluk var, buranın özlemini yaşayacağız. Bize bu imkanı sağlayan kıymetli yetkililerimize saygılar sunuyorum" dedi.

Daha sonra Tazelenme Üniversitesi mezunlarına belgeleri verilirken, öğrenciler kep atıp mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.