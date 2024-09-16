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Minibüs Sürücüsü Cinayeti İzmir'de

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Bornova'da minibüs sürücüsü Doğukan Akgün, tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli A.Y. tutuklandı.

16.09.2024 22:18
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, son durakta yolcularını indiren minibüs sürücüsü Doğukan Akgün'ü (28) aracının içinde tabancayla öldüren A.Y. (19), yakalandı. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Akgün'ün minibüs içerisinde öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Eylül Perşembe saat 22.30 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü durağında meydana geldi. Doğukan Akgün (28) yönetimindeki 35 M 8569 plakalı minibüs, Alsancak Mahallesi'nden son durak olan Evka 3 Mahallesi'ne gelerek burada yolcularını indirdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli, minibüsün içine girerek burada Akgün ile tartıştı. Tartışmanın ardından şüpheli, Akgün'e yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucu dün Menderes ilçesinde yakalandı. A.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akgün'ün minibüsünün içinde öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcularını indirdikten sonra minibüsünün içinde oturan Akgün'ün yanına gelen A.Y.'nin, burada konuşmasının ardından Akgün'e tabanca ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

Minibüs Sürücüsü Cinayeti İzmir\'de
Kaynak: DHA

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