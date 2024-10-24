Mirziyoyev'den İsrail-Filistin Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mirziyoyev'den İsrail-Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iki devletli çözüm vurgusu yaparak insani trajedilere dikkat çekti.

24.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsrail- Filistin sorununun tek çözümünün "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde olacağına inandığını belirtti.

Mirziyoyev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Mirziyoyev, "Orta Doğu'da artan çatışmalar bizleri endişelendiriyor. Komşu ülkeler ve büyük güçler bu çatışmanın içine çekildikçe, bu bölge küresel krizin odak noktası haline geliyor." dedi.

Mirziyoyev, Gazze ve Lübnan'da yaşanan benzeri görülmemiş insani trajedinin kendilerini çok üzdüğünü kaydederek, "Hiçbir siyasi amaç, sivillerin, özellikle çocukların masum mağduriyetini haklı gösteremez." diye konuştu.

Acil ateşkes ilan edilmesi ve mağdurlara acil yardım yapılmasının geciktirilemeyecek görevlerden olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "İsrail-Filistin sorununun tek çözümünün, anlaşmazlığın 'iki halk için iki devlet' ilkesi temelinde barışçıl çözümü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"BRICS, çok taraflı işbirliği ve ortaklığın etkili bir yapısı olarak kendini gösteriyor"

Mirziyoyev, bugün dünyanın taraflara bölündüğünü, savaşlar ve çatışmaların arttığını, bunun büyük insani acılar ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını belirtti.

Küresel ticaretin ve ekonominin bölünmesinin eşitsizliği, teknolojik kesintileri ve korumacılığı körüklediğini, ülkeler arasında yeni engeller ortaya çıkardığını dile getiren Mirziyoyev, "Böylesi koşullarda, eşitlik, bloklardan bağımsızlık, birbirinin çıkarlarını gözetme, egemenliğe saygı ve kendi bağımsız kalkınma yoluna sahip olma hakkı gibi ilkeler temelinde hareket eden BRICS, çok taraflı işbirliği ve ortaklığın etkili ve gelişen bir yapısı olarak kendini gösteriyor." dedi.

Bu işbirliği modelinin, Birleşmiş Milletlerin merkezi rolünü koruyarak, bugünkünden daha adil yeni bir dünya düzeni mimarisinin oluşmasında sağlam bir temel oluşturabileceğine inandığını kaydeden Mirziyoyev, jeopolitik rekabet, ulusal egoizm ve ideolojik kalıplardan uzak, yapıcı diyaloğa dayalı küresel uzlaşma girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirziyoyev'den İsrail-Filistin Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mirziyoyev'den İsrail-Filistin Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.