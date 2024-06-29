Mısır Çarşısı'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Çarşısı'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Geniş Video İzle

FATİH, Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale edenlerden biri, silah çeken saldırganın bacağına bıçak sapladı. Olay anları kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

29.06.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH, Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silah çeken kişi yere yatırılırken, saldırganın üzerine çıkan bir kişi ise tabancayı almak için saldırganın bacağına bıçak sapladı. O anlar kameraya yansıdı.

SOPALI BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYI ALMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI

Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişinin bıçağı saldırganın bacağına saplaması dikkat çekti. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan silah çeken şüphelinin yere yatırıldığı ve tabancanın alındığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yere yatırıldığı görülürken, çevredekilerin tabancayı almak için mücadele ettiği, bu sırada bir kişinin şüphelinin bacağına bıçak sapladığı anlar yer aldı.

Mısır Çarşısı\'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

İnceleme, Kavga, Mısır, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Çarşısı'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'nda Sopalı Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement