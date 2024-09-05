Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı - Son Dakika
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Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Sisi'yi ağırlaması Arap basınında geniş yer buldu. El-Cumhuriyye ziyareti "Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığıyla manşetine taşırken Mısır'daki el-Yevm es-Sabi gazetesi de tarihi olarak nitelendirdiği ziyareti, "Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla gördü.

05.09.2024 19:17
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret Arap basınında geniş yer buldu.
Sisi'nin Ankara ziyaretine yoğun ilgi gösteren Arap basını, ziyareti "tarihi", "yeni bir aşamanın başlangıcı" ve "Mısır ile Türkiye arasında işbirliğinin derinleşmesi" gibi başlıklara manşetlerine taşıdı. Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ele aldığı konuları haberlerine konu alan basın ve medya kuruluşları, iki liderin özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması konusundaki ortak vurgusuna dikkati çekti.

YENİ BİR AŞAMA

Mısır'ın resmi gazetelerinden "El-Cumhuriyye", ziyareti, "Sisi-Erdoğan zirvesi; Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığıyla manşetine taşırken, ülkenin bir diğer resmi gazetesi "El-Ehram" ise ziyaret için "Mısır ve Türkiye krizlerle mücadelede birlik içinde" ve "Stratejik İşbirliği Konseyi; İki ülke ilişkilerinde niteliksel bir gelişim" başlıklarını attı.

Mısır'daki "el-Yevm es-Sabi" gazetesi de "tarihi" olarak nitelendirdiği ziyareti, "Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla manşete taşıdı.

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE AJANSLARI ZİYARETİ FLAŞ GEÇTİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait resmi haber ajansları, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara ziyaretini son dakika olarak abonelerine aktardı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla abonelerine ulaştırırken, BAE resmi haber ajansı WAM, ziyareti Sisi'nin "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatıyor" sözleriyle abonelerine servis etti. Öte yandan Kuveyt ile Umman'ın resmi haber ajansları da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretini manşetlerine taşıdı.

TÜRKİYE-MISIR UZLAŞISI

Suudi Arabistan'ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi'nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek" başlığını kullandı. Öte yandan Kuveyt'teki Alrai gazetesi, Sisi'nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze'den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

BAE'deki el-Halic gazetesi de, Sisi'nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Sisi\'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gültekin Konukcu: Bu fakir başta oldukca bu fakire ne oldu rabia ne oldu 43 26 Yanıtla
  • serkan keskin: sonraki adim misirdaki ne kadar fakir issiz dilenci varsa memlekete bekliyoruz 38 23 Yanıtla
  • Orçun Ayana: offf offf nereye gidiyoruz, nereden geldik 20 16 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Tüm büyük markalar mısıra fabrika kuruyor Çin’den mısra hamamde %0 Kdv ile geliyor orda üretip firmalar %20 daha fazla kazanıyor. Bakan Şimşek kdv yi %40 yap kimse kalmasın gelmesin de 16 6 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: Dün düşman olanlar bugün nasıl dost olabilir. Yazıkdır günahdır. Rabbim herkese yaptıkları ile muamele eylesin. 11 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret zam fakir fukara nın hali perişan 8 5 Yanıtla
    Emre Bey: Ne varmış asgari ücrette zam yapa yapa herkes çıldırdı zam yapmadı asgariye enflasyon durdu 17.000 tl ile de insanlar yaşar merak etme 1 0
  • Kara kartal null: Erdoğan gorevini tamamladi 1 1 Yanıtla

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