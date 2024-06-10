Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ateşkesi için çabaları güçlendirmeyi kabul etti - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ateşkesi için çabaları güçlendirmeyi kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ateşkesi için çabaları güçlendirmeyi kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için sarfedilen çabaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Blinken, Mısır'ın yanı sıra İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak.

10.06.2024 18:29
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için sarfedilen çabaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a gelen Blinken, başkent Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de yer aldığı görüşmede taraflar, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası için sarfedilen ortak çabalardaki son gelişmeleri" değerlendirdi ve "bu aşamada çabaların yoğunlaştırılması" konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca Mısır'ın Gazze halkına insani yardım ulaştırımlası konusundaki çabaları da ele alındı.

İnsani yardımın bölgeye ulaşması önündeki engellerin kaldırılması konusunda uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine işaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması, çatışmanın genişlemesinin önlenmesi, iki devletli çözüme ulaşma yolunda ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Blinken ise Washington yönetiminin Mısır'ın siyasi ve insani alanda devam eden çabalarını takdir ettiğini ve bölgede güvenliği ve barışı yeniden tesis etmek için iki ülke arasında ortak çalışma ve koordinasyonu sürdürme konusundaki istekliliğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bugün başladığı ve 3 gün sürecek Orta Doğu turu kapsamında, Mısır'ın yanı sıra İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunması bekleniyor. Blinken'in bununla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılardan bu yana bölgeyi sekizinci kez ziyaret ediyor.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ateşkesi için çabaları güçlendirmeyi kabul etti - Son Dakika

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