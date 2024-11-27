Mısır’dan Gazze’ye Koşulsuz Yardım Çağrısı

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KAHİRE, 27 Kasım (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin halkının acılarını hafifletmek için Gazze'ye "koşulsuz" insani yardım girişi yapılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, iki gün süren G7 Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile İtalya'da bir araya gelen Abdulati, Kahire'nin 2 Aralık'ta Gazze'deki insani müdahaleyi güçlendirmek üzere bir bakanlar konferansı düzenleyeceğini söyledi.

Abdulati ayrıca İsrail'in yerleşim yerlerini genişletme politikasını sürdürmesi nedeniyle Batı Şeria'daki durumun ciddiyeti konusunda da uyarıda bulundu.