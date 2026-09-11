Mısır'ın El-Alameyn kentindeki 2. Havacılık Fuarı sona erdi
Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı, üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi. Mısır yetkilileri, etkinlik sırasında çeşitli anlaşmalar ve işbirliğine dayalı mutabakatların imzalandığını açıkladı.
EL DABAA, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi.
Mısır yetkilileri etkinlik sırasında çeşitli anlaşmalar ve işbirliğine dayalı mutabakatların imzalandığını açıkladı.
Kaynak: Xinhua
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