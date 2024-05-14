Mısır, İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Mısır, İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendiriyor

Mısır, İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendiriyor

ABD basınına göre, Mısır, İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendiriyor ancak ilişkileri tamamen kesmeyeceği belirtiliyor. Mısırlı yetkililere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçirmesi ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Mısır, İsrail ile ilişkileri kesmeyi düşünmese de yardım akışını durduracağını açıkladı.

14.05.2024 15:47
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ABD basını, Mısır'ın İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendirdiğini ancak Gazze konusunda görüş ayrılıkları keskinleşirken İsrail'le diplomatik ilişkileri tamamen kesmeyeceğini öne sürdü.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Mısırlı yetkililer İsrail'le diplomatik ilişki seviyesini düşürmeyi değerlendiriyor.

Haberde görüşleri aktarılan Mısırlı yetkililere göre, İsrail ile Mısır arasındaki anlaşmazlık, İsrail'in geçen hafta Refah sınır kapısının Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmek için başlattığı saldırıyı sadece saatler önce Mısır'a haber vermesiyle başladı.

İsrail'in daha önce Mısır'ı Refah planları hakkında bilgilendirdiğini, insani yardımın sağlandığı giriş noktalarının etkilenmeyeceği ve Filistinlilerin bölgeden ayrılması için birkaç hafta verileceği konusunda güvence verdiğini kaydeden Mısırlı yetkili, "Bu teminatların hiçbiri İsrail'in bölgeye girmesinden çok kısa süre önce bilgi vermesi nedeniyle gerçekleştirilmedi." dedi.

Mısırlı yetkililer, Tel Aviv Büyükelçisini ülkeye çağırarak İsrail'le diplomatik ilişki seviyesini düşürmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

İsrail'le ilişkileri kesmeyi ya da Camp David Anlaşması'nı tehlikeye atmayı planlamadıklarını belirten bir Mısırlı yetkili, "Ancak İsrail güçleri Refah Sınır Kapısı'nda kaldığı sürece Mısır, Refah'a tek bir kamyon bile göndermeyecek." diye konuştu.

İsrailli bir yetkili de anlaşma olmadığına ve İsrail'in yardım akışını tehlikeye atarak kendisini çok zor bir konuma soktuğuna işaret ederek, "Gerçek şu ki yardım bölgeye girmedi. Bu onlar için de bizim için de kötü." ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) alınan kararı uyarınca Gazze'ye yardım sağlaması gerektiğini anımsattı.

İsrail ordusu konu hakkında yorum yapmayı reddederken İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruya yanıt vermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı UAD'de açtığı davaya destek amacıyla müdahil olma niyeti duyurulmuştu.

Davaya müdahil olma kararının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarının kapsamının artması, Filistin halkına karşı doğrudan saldırılar da dahil olmak üzere sistematik uygulamaların sürdürülmesi, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin kendi toprakları dışına sürülmesi ve Gazze Şeridi'ni yaşanılmaz hale getiren benzeri görülmemiş bir insani krize yol açılması neticesinde alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, İsrail ile diplomatik ilişki düzeyini düşürmeyi değerlendiriyor - Son Dakika

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