Mısır, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı

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Mısır, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasının ve binlerce yeni yerleşim birimi inşa etme planının kınandığı belirtildi.

Bunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile uluslararası hukuku ihlal etme politikasının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki savaştan istifade ederek yerleşim birimlerini genişletmeye ve işgal altındaki toprakların hukuki statüsünü değiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, İsrail'in hukuk dışı eylemlerinin ve Filistin halkının haklarını ihlal etmesinin önüne geçilmesi ve Gazze'deki insani durumun derhal sona ermesi için müdahalede bulunması istendi.

İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genellikle Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.