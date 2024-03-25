Mısır, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri operasyonunu reddetti - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri operasyonunu reddetti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri bir operasyonunu kesin olarak reddettiklerini ve bu konuda tartışmasız uyarıda bulunduklarını belirtti. Şukri, Gazze'de ateşkesin en kısa sürede sağlanması ve sükunet uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

25.03.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri bir operasyonunu kesin olarak reddettiklerini ve bu konuda tartışmasız uyarıda bulunduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şukri, başkent Kahire'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin en kısa sürede sağlanması ve sükunet uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getiren Şukri, Mısır'ın bu konuda gösterdiği çabaları ve arabulucu olarak yerine getirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şukri, "kontrolden çıkacak bir insani felakete ve benzeri görülmemiş sorunlara yola açacağı için Mısır'ın Refah kentine yönelik herhangi bir İsrail askeri operasyonunu kesin reddettiğini ve bu konuda tartışmasız uyarıda bulunduğunu" vurguladı.

İnsani yardımların tam olarak Gazze'ye sokulması ve İsrail'e baskı için ortak uluslararası çabalara duyulan ihtiyaca işaret eden Şukri, özellikle kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Şukri, "Beş aydan fazladır devam eden bu acımasız savaştan ve bunun sonucunda benzeri görülmemiş sayıda sivil, çocuk ve kadın kaybından sonra, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısında bulunan bir karar çıkarmakta aciz kalmayı sürdürmesi artık kabul edilemez." dedi.

Filistin meselesine uluslararası yaklaşım modelinin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Şukri, bunun için Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin onaylanması yönünde ciddi bir adım atılması çağrısında bulundu.

Uluslararası ve bölgesel olarak artan uyarılara rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın son kalesi olduğu" iddiasıyla Refah kentine de işgal gerçekleştirmekte ısrarcı davranıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri operasyonunu reddetti - Son Dakika

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