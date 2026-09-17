Mısır, İsviçre'den Ptolemaios dönemine ait 2.000 yıllık altın maskeyi geri aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır, İsviçre'den Ptolemaios dönemine ait 2.000 yıllık altın maskeyi geri aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır, İsviçre\'den Ptolemaios dönemine ait 2.000 yıllık altın maskeyi geri aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yasadışı yollarla ülkeden çıkarılan arkeolojik eserleri geri alma çalışmaları kapsamında İsviçre'den Ptolemaios Hanedanlığı dönemine ait antik bir altın mumya maskesini geri aldığını duyurdu. İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliğine göre ülke, 2011'den bu yana Mısır'a yaklaşık 80 kültürel eser iade etti.

KAHİRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkeden yasadışı yollarla çıkarılan arkeolojik eserleri geri alma çalışmaları kapsamında İsviçre'den antik bir altın mumya maskesini geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Bern Büyükelçiliği eserin iadesi için İsviçre makamlarıyla koordinasyon sağlarken, Mısır'ın İsviçre Büyükelçisi Muhammed Necm, eseri Dışişleri Bakanı adına teslim aldı.

Açıklamaya göre iade işlemi, Mısır ile İsviçre arasında kültürel varlıkların korunması ve antik eserlerin yasadışı ticaretiyle mücadele alanlarında artan işbirliğini yansıtıyor.

İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliği, antik maskenin 2.000 yıldan daha uzun bir tarihi olan Ptolemaios Hanedanlığı dönemine ait olduğunu bildirdi.

Büyükelçilik, iadenin İsviçre ile Mısır arasında kültürel mirasın korunması ve kültürel varlıkların yasadışı ticaretinin engellenmesi konusunda uzun süredir devam eden işbirliğinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti. Büyükelçiliğe göre, İsviçre 2011'den bu yana Mısır'a yaklaşık 80 kültürel eser iade etti.

Kaynak: Xinhua
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaİsviçreKültürGüncelKahireMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran kaza Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı Kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı
Destici’yi küplere bindiren bayrak Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:46:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Mısır, İsviçre'den Ptolemaios dönemine ait 2.000 yıllık altın maskeyi geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement