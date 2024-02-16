Mısır Sağlık Bakanı: Mısır-Türkiye ilişkileri yeniden güçlendi

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaret tüm dünyaya, özellikle bölgeye, Mısır- Türkiye ilişkilerinin yeniden güçlendiğine yönelik bir mesaj oldu." dedi.
Abdulgaffar, organ nakliyle ilgili uluslararası bir konferans için Mısır'da bulunan Türk hekimlerini bakanlıkta kabulünün ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak nitelendiren Bakan Abdulgaffar, Türk heyetini karşılayan kurulun başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Halid Abdulgaffar, "Bu ziyaret tüm dünyaya, özellikle bölgeye, Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeniden güçlendiğine yönelik bir mesaj oldu. Bu gelişme, çok uzun yıllara dayalı güçlü Mısır-Türkiye ilişkilerinin eskisi gibi olmaya başladığının mesajıdır." ifadelerini kullandı.
"Çok sayıda yaralı gönderildi"
Bakanlık olarak Türkiye ile yürüttükleri çalışmalara da değinen Halid Abdulgaffar, şunları söyledi:
"Gazze olaylarının başladığı 7 Ekim'den itibaren Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle ciddi bir koordinasyon başladı. Dostum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye'de toplantılar düzenledik. Günlük olarak yaptığımız bağlantılar, yardımlaşma ve koordinasyon devam etti. Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli dallardaki Türk uzman doktorlardan heyetleri burada kabul ettim. Mısır'da bulunan Gazzelilerin durumlarının değerlendirilmesinden sonra Türkiye'ye çok sayıda yaralı gönderildi."
Mısır Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti
Bakan Abdulgaffar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin nisan ayında Türkiye'ye yapacağı ziyarette, iki ülke arasında farklı alanlarda önemli anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini belirtti.
Abdulgaffar, "Bu ziyaret kapsamında özellikle sağlık sektöründe önemli protokollerin imzalanmasını ve burada Mısır-Türk Dostluk Hastanesi'nin inşa edilmesini de bekliyoruz." dedi.
Türkiye ve Mısır'ın bölgenin iki büyük ülkesi olduğunu dile getiren Halid Abdulgaffar, "Başta sağlık olmak üzere birçok alanda Orta Doğu'nun iki büyük ülkesinin imkanlarını değerlendirerek daha verimli ve geniş anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Özellikle bu davete icabet eden Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.
Türkiye Organ Nakli Vakfı öncülüğünde, organ nakliyle ilgili bir konferansa katılmak üzere Mısır'da bulunan Türk hekimleri ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Abdulgaffar, "Türk sağlık heyetlerinin burada Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini görüyoruz. Mısır ve Türk toplumlarının çıkarına araştırma, bilimsel çalışma ve tedavi alanlarında büyük işbirliğine başlandı." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Mısır Sağlık Bakanı: Mısır-Türkiye ilişkileri yeniden güçlendi - Son Dakika
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