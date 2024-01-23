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Mısır Savunma Bakanı ve Beyaz Saray yetkilisi Gazze saldırılarını ele aldı - Son Dakika
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Mısır Savunma Bakanı ve Beyaz Saray yetkilisi Gazze saldırılarını ele aldı

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı. McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki krizin güvenlik ve istikrara etkisi ele alındı ve gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması için ortak çaba vurgulandı. Ayrıca, Hamas tarafından alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması da görüşüldü.

Mısır Savunma Bakanı ve Beyaz Saray yetkilisi Gazze saldırılarını ele aldı
23.01.2024 - 23:38,
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Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yetkili McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Zeki ile bir araya geldiğini aktardı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yaşanan krizdeki son durumun Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrara etkisinin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve sivillerin hayatlarının korunması için ortak çabanın önemi vurgulandı.

McGurk'un beraberindeki heyetle yer aldığı görüşmeye çok sayıda Mısır ordu komutanı da katıldı.

ABD'nin The New York Times gazetesine göre, McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde Gazze'deki saldırıların durdurulması karşılığında Hamas tarafından alıkonulan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasının görüşülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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