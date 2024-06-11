Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurarak derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Liderler ayrıca, esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yaparak Filistin halkına yönelik suçların durdurulmasını istedi. Gazze'deki saldırıların felakete yol açtığı belirtilirken, BMGK'de ABD'nin sunduğu ateşkes teklifi desteklenmişti. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

11.06.2024 23:13
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Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Filistin meselesi konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanarak, "Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini" vurguladığı bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik İsrail saldırılarının güvenlik ve insani açıdan "felakete yol açtığı" ifade edilen açıklamada, "İsrail'in askeri operasyonunun derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri, "uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulayarak Filistin halkına yönelik işlediği suçların durdurulmasını" istedi.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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