Mısır ve ABD, Gazze'de barış anlaşması çağrısı yaptı

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KAHİRE, 22 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaştan bitap düşen Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında bir barış anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

ABD ve Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar dışişleri bakanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri uluslararası işbirliği bakanının ve Filistin Kurtuluş Örgütü idari komitesi genel sekreterinin de katıldığı ve Mısır'da düzenlenen çok taraflı toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Şukri ve Blinken söz konusu çağrıyı yaptı.

Şükri, Gazze'de derhal ateşkes yapılmasının, İsrailli rehine ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının ve insanların açlık çektiği Gazze'ye insani yardımın genişletilmesinin önemini vurguladı.

Gazze'de felaket boyutundaki yaşam şartları konusunda da uyarıda bulunan Mısırlı bakan, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon düzenleme planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Şükri, "Bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi, iki devletli çözümün uygulamaya konulması ve Filistin devletinin kurulması suretiyle mevcut kriz köklü biçimde çözülmelidir" dedi.

Mısır'a ziyarette bulunan Blinken ise İsrail ile Hamas arasında ateşkesin "zor" ama "halen mümkün" olduğunu ve İsrail'in Refah kentine düzenlemeyi planladığı operasyonun "bir hata" olacağını söyledi.