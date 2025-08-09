Mısır ve BAE'den İsrail'e Gazze Tepkisi

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin "Gazze'yi işgal etme kararını en şiddetli şekilde kınadığını" duyurdu.

Açıklamada alınan kararın, "Filistin topraklarına yönelik yasadışı İsrail işgalini güçlendirmeyi, Gazze'deki soykırım savaşını sürdürmeyi, Filistin halkının yaşama imkanını tamamen ortadan kaldırmayı, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkını tasfiye ederek Filistin davasını yok etmeyi" amaçladığı kaydedildi.

Mısır, İsrail'in "savunmasız Filistin halkına yönelik aç bırakma, sistematik öldürme ve soykırım politikası yoluyla çatışmayı körükleyeceği, gerginliği daha da tırmandıracağı, nefreti derinleştireceği ve bölgede aşırıcılığı yayacağına" dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma "siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı" yapan Mısır, İsrail'in "iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını" ifade etti.

BAE: Karar bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme kararını en güçlü ifadelerle kınayarak, bu kararın bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bu adımının "uluslararası hukuka aykırı" olduğu ve "masum sivillerin daha fazla zarar görmesine yol açacağı" vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne, bu yasa dışı uygulamalara karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

BAE'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlale karşı kesin bir duruş sergilendiği belirtilen açıklamada, Filistin halkının haklarının korunmasının artık siyasi bir tercih değil, ahlaki, insani ve hukuki bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

Bölgedeki tansiyonun daha da yükselmemesi için acil ve somut adımların atılması gerektiği belirtilen açıklamada, Filistin topraklarında yaşanan insani trajedinin derinleşmemesi adına uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiği kaydedildi.

Son olarak açıklamada, bölgesel istikrarın ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağı bir kez daha vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal kararı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 330 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 359 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 318 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 249'a çıktı.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.