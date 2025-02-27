Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama

Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye saldırılarını kınadı ve BM'den müdahale çağrısında bulundu.

27.02.2025 05:16
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Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası alanda etkin taraflara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Tel Aviv'i saldırılara son vermeye zorlama çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın, Suriye topraklarına yönelik son İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınadığı vurgulandı.

Saldırıların sistematik bir tırmanış, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hiçe sayılması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, İsrail'in bu yaklaşımının gerginliği ve çatışmayı artırdığı, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, etkin uluslararası taraflara ve BMGK'ya, İsrail'i bu açık ihlalleri durdurmaya ve bunlara son vermeye zorlama konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca İsrail'in son zamanlarda işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesinin önemi kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin Suriye'nin çeşitli bölgelerini bombalaması ve ilgili uluslararası anlaşmalar ve yasaları tekrar ihlal ederek ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozmaya yönelik girişimlerinin reddedilerek kınandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalayan eylemlerini durdurmak ve çatışmanın yayılmasını önlemek için uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Daha önce de ihlallerde bulunan İsrail, son olarak Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef almıştı.

Kisva'da bir silah deposunun vurulduğu saldırının ardından bölgede yangın çıkmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki silah depolama tesisleri dahil, "askeri hedeflere" bir dizi saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Savunma Bakanı Israel Katz ise İsrail'in "Suriye'nin güneyinin, Lübnan'ın güneyi olmasına izin vermeyeceğini" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yinelemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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