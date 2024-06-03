Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla misyon şefleri eşleri İstanbul\'da camileri gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen programla misyon şefleri eşleri, Eyüp İmarethanesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kariye Camii'ni gezdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Sevim Çağla Serim, AA muhabirine, programı VGM'nin 100. yılı onuruna hazırlanan Vakıf Kültür Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serim, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ayasofya ve Kariye'nin restorasyon süreçleri üzerine kamuoyunda negatif bir algı oluşturulduğuna işaret ederek, "Bizim ana hedefimiz hem bu camilerimizin restorasyon sürecinin nasıl titizlikle yürütüldüğünü anlatmak hem de vakıf kültürümüzü tanıtmaktır." dedi.

Program bünyesinde ilk olarak Eyüp İmarethanesi'ne gittiklerini belirten Serim, şunları kaydetti:

"Burada ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemeklerin dağıtımında büyükelçi eşlerimiz bizzat yer aldılar. Böylece medeniyetimizin ihtiyaç sahiplerine gösterdiği değeri bir kez daha kendilerine hatırlattık. Sonrasında da restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Kariye Camimizi ziyaret ettik ve burada da aynı şekilde restorasyon süreçlerimizin nasıl titizlikle yürütüldüğüne dair güncel ve gerçek bilgileri kendilerine aktardık. Son olarak da yine göz bebeğimiz Ayasofya Camimizi ziyaret ettik ve büyükelçi eşlerimizle birlikte gezerken yine Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde yürütülen çalışmalara dair kendilerini bilgilendirdik."

Serim, geçmişte inşa edilen birçok yapının vakıf eseri olduğunun altını çizerek, "Selçuklu ve Osmanlı'yı gezen Batılı seyyahlar, bu coğrafya için 'vakıf cenneti' tabirini kullanmışlar. Bizler de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu mirasın günümüzde sürdürülmesi ve korunması alanında lider kuruluş olmanın gururunu taşıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz misyon şefleri eşleri için Vakıf Kültür Etkinliği ile bu hedefe de önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmayı diliyoruz." diye konuştu.

Sevim Çağla Serim, projenin yurt dışından farklı konukların katılımıyla da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa konuk olan Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ise Kariye'yi daha önce gördüğünü, restorasyon çalışmasının ise kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Osmanoğlu, Ayasofya'nın da evrensel kültürün bir parçası olduğunu dile getirerek, "Tüm katılımcılara, bizi davet eden herkese teşekkür ederim. Sanırım grup olarak burada olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Programa katılanlar arasında ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Fas, Karadağ, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün büyükelçi eşleri yer aldı.