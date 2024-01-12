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MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

12.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 16:08
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Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN BİRİNDE YAKALANDI

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Fırat" kod adlı Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bal, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti.

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

AVRUPA'YA KAÇMAK ÜZEREYDİ

Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilirken, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇUNDAN ARANIYORDU

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan terörist Serhat Bal, Suriye ve Irak'ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Bal, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT, Avrupa\'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal\'ı yakalayarak Türkiye\'ye getirdi
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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