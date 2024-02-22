MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağlayan Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

22.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:48
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş'i Suriye/Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, görevlendirdiği özel ekip vasıtası ile PKK/YPG'li Renas Amed kod adlı Murat Ateş'i yakın takibe aldı. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde terörist Ateş nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü

RENAS AMED KOD MURAT ATEŞ KİMDİR?

Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı. 2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG lojistik ve maliye sözde sorumluluğu görevine getirildi.

MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü

İLLEGAL PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN ŞAHISLAR ARASINDA

2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı lojistik sözde sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler maliye sözde sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

MİT\'ten Kamışlı\'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Atalay k: Temizlik imandan gelir. Sonuncu leşe kadar devam 116 5 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bunların hiçbirindemi suratında meymenet olmaz ya.Insanlar doğuştan suçlu yaratılmışlardır teorisinin pratikte,sahadaki ispatı gibi birşey. 96 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: boyuna öldürülüyor ama ortada leş yok heralde yakılıyor :) 20 28 Yanıtla
  • Hajkan Hajkan: Eli silahlı teröristlerden daha tehlikelisi varsa o da eli kalem tutmuş, devlet dairesinde iş tutan kişilerdir. Maalesef bunlara hiçbir şekilde dokunulmuyor. 15 10 Yanıtla
  • Ümit Demir : Bunlari sağ yakalayip meydanda milletin eline vereceksin..hemen ölmüyecek 7 1 Yanıtla
  • necmettin durmaz: chp ve dem'in taziye çadırı var mı 6 1 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Bunlar insan olamaz suratında meymenet yok bu pislikler cehennemi bile kirletir 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü - Son Dakika
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