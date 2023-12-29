MİT ve Emniyet\'ten ortak operasyon! Türkiye\'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı

112\'yi arayıp "Etrafımda çok ölü var" dedi! Ekipler gerçeği çok geçmeden anladı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'lı Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyşi, Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Eşani'yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

Abu Yakin El Iraki kod adlı Mıjbel Al-Shuwaikhi.

MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel EL-Şuveyşi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN 3 SORUMLUSU DA YAKALANANLAR ARASINDA

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT'in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Abu Leys kod adlı Mohammed K. İbrahim İbrahim.

İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; terör örgütü DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi. Operasyon neticesinde terör örgütü DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu'nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.