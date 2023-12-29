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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

29.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:46
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'lı Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyşi, Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Eşani'yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
Abu Yakin El Iraki kod adlı Mıjbel Al-Shuwaikhi.

MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel EL-Şuveyşi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN 3 SORUMLUSU DA YAKALANANLAR ARASINDA

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT'in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
Abu Leys kod adlı Mohammed K. İbrahim İbrahim.

İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; terör örgütü DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi. Operasyon neticesinde terör örgütü DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu'nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.

MİT ve Emniyet\'ten ortak operasyon! Türkiye\'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
YORUMLAR (3)
  • Ali Arslan: Dünyada ne kadar suç örgütü lideri varsa ülkemizde nasıl girebiliyorlar anlaşılır gibi değil, hergun biri yakalaniyor yakala yakala bitmiyor, bunlar eski İçişleri bakanı soylu zamanı oldu,şimdiki sayın Yerlikaya maşallah diyelim çok yorucu görevi var ama şuana kadar çok başarılı Allah yardımcısı olsun, bu haberdeki konuda yine onun başarısı diye düşünüyorum Yanıtla 52 1
  • İsmail: ABD ve İsrail PKK terör örgütünü desteklerken, biz neden DEAŞ' a operasyon yapıyoruz. Adamlar Sinegog' lara saldıracamış bizdeki ABD ve İsrail sevgisi ne zaman bitecek, bence her türlü silahı verin bunları kullanın dünyanın dürüstü bizmiyiz. Yanıtla 7 27
  • Eski Tüfek.: Ali bey...Sorunuzun cevabı 19 Ekim 2009 Habur'da yatıyor... Yanıtla 4 2

Emniyet Genel Müdürlüğü, Operasyon, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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