MLKP üyesi teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA ve İzmir'de cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu suçlamasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu (44) ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan 7 kişi hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Gündoğdu hakkında 4'ü ağırlaştırılmış, 37 kez müebbet ile 30 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Gündoğdu'nun İzmir'in Bergama, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Bursa'daki eylemde Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianame, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Öte yandan Gündoğdu'nun Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası da mevcut davayla birleştirildi.

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gündoğdu SEGBİS ile katıldı. Avukatların taleplerinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Cebrail Gündoğdu'nun Bursa'daki terör olayına ilişkin, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'kamu malına zarar verme', 'mala zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 23 kez müebbet, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Cumhuriyet savcısı, Gündoğdu'nun Buca ilçesindeki terör eylemine ilişkin ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'kamu malına zarar verme', 'mala zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 10 kez müebbet, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca, Cumhuriyet savcısı, diğer 7 sanık hakkında da 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.