Güncel

ÖĞRENCİLERE yönelik trafik eğitimlerinin verilebilmesi amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Antalya'da çocuklara teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. TIR'ı ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, "Alkollü bir şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında yürümeye benziyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin verilebilmesi amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, 21- 22 Ekim tarihlerinde Antalya Cumhuriyet Meydanında öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Çevre okullardan mobil TIR'ın olduğu noktaya getirilen öğrenciler, trafikte ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler aldı. Uzman polisler öğrencilere düdük ve boyama kitabı gibi hediyeler verdi.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE İL JANDARMA KOMUTANI ZİYARET ETTİ

2 gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanında bulunacak TIR'ı Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, il emniyet müdür yardımcıları ziyaret etti. Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma komutanı TIR içerisine girerek teorik uygulamalar hakkında bilgi aldıktan sonra dışarıda kurulan oyun alanında uygulamalı eğitim hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü ayrıca alkol gözlüğünü de denedi.

'TRAFİKTEKİ DAVRANIŞLAR BİR REFLEKS ŞEKLİNDE ÖĞRENİLEN DAVRANIŞLAR'

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, "İçişleri Bakanlığı Trafik Eğitim TIR'ı bugün Antalya'yı ziyaret etti. Bugün ve yarın okullarımızdan öğrencilerimiz buraya gelecek ve eğitim alacaklar. Önce teorik eğitim, görsel filmler var. Ardından çocuklarımız bizzat sürücü olarak deneyimliyor. Nasıl davranışlar yapılması lazım, emniyet kemeri hassasiyeti, yaya geçidi kullanılırken hem yaya olarak nasıl kullanacağız hem de sürücüyü iken yaya geçidi nasıl bir şekilde kullanılır? Nasıl reaksiyon gösterilir? Biliyorsunuz trafikteki davranışlar bir refleks şeklinde öğrenilen davranışlar. Bunlar erken çağlarda, erken yaşlarda oturtulur ise gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi böyle devam eder. Hedefimiz belli bazı davranış kalıplarının trafikte, örneğin emniyet kemeri kullanmak gibi, yaya geçidinde yayaya yol vermek gibi, sürücü açısından söylüyorum. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek gibi. Bunlar çok basit gibi duruyor ama bunlar birer refleks davranışlar. Bunları çocuklarımıza daha yaş iken vermeye çalışıyoruz." dedi.

'KAZALAR YÜZDE 90'LARI GEÇEN ORANDA SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR'

Türkiye'de her geçen gün trafikteki araç sayısının arttığını kaydeden Vali Şahin, "Yaya davranışları çok fazla. Yüksek bir nüfus var. Bunun yanında da çok sayıda trafik kazası her gün oluyor. İçimizi acıtan, canımızı yakan yaralamalı, ölümlü, ailelerin içerisine ateş düşüren çok sayıda kazayla da karşılaşıyoruz. Bunları azaltmanın yolu öncelikle sürücü davranışları. Biliyorsunuz, Türkiye'deki kazaların yüzde 90'ları geçen oranda maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sürücüleri eğitirsek bu kazalardaki can kayıplarını, yaralamaları, maddi kayıpları da çok azaltırız. Kazaları azaltırız" diye konuştu.

Alkol gözlüğünü deneyen Vali Şahin, "Bu gözlük 1 promil alkollü insanın reflekslerini ölçen TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir gözlük. Onu taktığınız zaman refleksleriniz ne oluyor? Onu anlıyorsunuz. Gerçekten topu göremiyorsunuz. Çift görüyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz. Düz çizgiler davranışlarınız bozuluyor. Emniyet Müdürümüz denedi, topu tutamadı. Ben biraz daha dayanıklıymışım herhalde. Ben topu zor bela tuttum. Gerçekten alkollü şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında yürümeye benziyor. Sonu gerçekten felaket. Sadece kendinize zarar vermiyorsunuz. Günahsız insanlara da zarar verme ihtimaliniz çok yüksek olur" dedi.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,