Mobilya İhracatında 18 Katlık Artış: Türkiye Dünya 7'ncisi - Son Dakika
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Mobilya İhracatında 18 Katlık Artış: Türkiye Dünya 7'ncisi

Mobilya İhracatında 18 Katlık Artış: Türkiye Dünya 7\'ncisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki Uluslararası Mobilya Fuarı'nda Türkiye'nin mobilya ihracatının 2002'de 250 milyon dolardan 4,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bakan Bolat, ayrıca kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara ulaşacağını belirtti.

21.01.2025 12:29  Güncelleme: 12:36
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Mobilya Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "40 gün sonra ekonomik büyüme ve milli gelir rakamları açıklanacak. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara ulaşacak. 2002'de yola çıkarken, 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı vardı. Bugün 4,5 milyar dolara ulaştı. Dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED)'nun organizasyonuyla, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı Açılış Töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile eş zamanlı gerçekleşen açılışta, Bakan Bolat'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ile çok sayıda davetli de katıldı.

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZI 24 MİLYAR DOLAR AZALTARAK 82 MİLYAR DOLARA DÜŞÜRDÜK'

Bakan Bolat, Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Milli gelirimiz yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla 2024'ü kapatacak. 40 gün sonra ekonomik büyüme ve milli gelir rakamları açıklanacak. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara ulaşacak. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve uluslararası ticaretteki durgunluk ve korumacı politikalara rağmen, mal ihracatı 2024'te yüzde 2,5'lik artışla 262 milyar doları aştı. Dış ticaret açığımızı 24 milyar dolar azaltarak 82 milyar dolara düşürdük. İthalatımızda yaklaşık yüzde 5'lik bir gerileme sağladık, cari işlem açığımız da 11 aylık rakamlar itibariyle 5,6 milyar dolara geriledi, tarihin en düşük rakamlarından birisi konumuna geldi. Yılı da muhtemelen 9 milyar dolar civarında kapatacağız. İstihdamda bir milyona yakın artış sağlandı. Bu, 2024 yılının bir derlenme toparlanma ve istikrar yılı olarak başarıyla geride kalmasını sağladı. 2025'te tempomuzu yükselteceğiz" dedi.

'250 MİLYON DOLAR OLAN MOBİLYA İHRACATI 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, Türk ürünlerinin dünyada tanınır hale geldiğini belirterek, "Mobilya sektörümüz hakikaten ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladı. 2002'de yola çıkarken, 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı vardı. Bugün 4,5 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 18 katlık artış gösterdi. Bundan 20-30 sene önce Türkiye'nin uluslararası alanda Türk lokumu, Türk kahvesi, Türk hamamı gibi ülkeyi dünyada tanıtan ürünler vardı. Bugün, Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu, Türk mobilyası, Türk çeliği, Türk beyaz eşyası, Türk dizileri, Türk hava yolu, Türk turizmi gibi dünya çapında tanınan ve Türkiye ile özdeşleşen ürün ve hizmetlerimiz var" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İHRACATINA DAHA FAZLA KATKI VERECEĞİZ'

Bolat, mobilya sektöründe Türkiye'nin dünyada 7'nci olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi ama yetmez inşallah daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız. Artık derneklerimiz arasında birlik dayanışmayı da sağlamış bulunuyoruz, güçlerimizi birleştireceğiz, Türkiye'mize, Türkiye ekonomisine, Türkiye ihracatına daha fazla katkı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mobilya İhracatında 18 Katlık Artış: Türkiye Dünya 7'ncisi - Son Dakika

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