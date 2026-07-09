Mobilya Mağazasının Kapanışı, Müşterileri Mağdur Etti - Son Dakika
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Mobilya Mağazasının Kapanışı, Müşterileri Mağdur Etti

Mobilya Mağazasının Kapanışı, Müşterileri Mağdur Etti
09.07.2026 15:14
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Aydın'da bir mobilya mağazası kapanınca pek çok müşteri sipariş ettikleri ürünleri alamadı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren mobilya mağazasından peşin ödeme yapıp ürün satın alan çok sayıda kişi, siparişlerini teslim alamadıklarını öne sürerek, kapanan iş yerinin önünde toplanıp polise şikayette bulundu.

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının aniden kapanması, çok sayıda müşteriyi mağdur etti. İddiaya göre; işletme sahibi M.T., sanal medyadan düzenlediği kampanyalarla uygun fiyatlı mobilya ve düğün paketleri satıp peşin ödeme aldı. Ancak sipariş edilen ürünlerin büyük bölümü müşterilere teslim edilmedi. Teslim tarihi geçmesine rağmen ürünlerine ulaşamayan müşteriler, iş yerine geldiklerinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. İşletme sahibine telefonla ulaşmaya çalışanlar da herhangi bir sonuç alamadı. Mağaza önünde toplanan mağdurlar, ödedikleri paraların karşılığını alamadıklarını belirterek polise şikayette bulundu.

'ÇALIŞANLARININ MAAŞINI DA VERMEDİ'

İddiaya göre, mağduriyet yaşayanlar arasında evlilik hazırlığı yapan çok sayıda çift de bulunuyor. Bazı müşteriler sipariş ettikleri eşyaların hiç teslim edilmediğini, bazıları ise eksik ya da kusurlu ürün aldıklarını öne sürdü. Firmada hamal ve sevkiyat görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Kemal Togil, siparişi teslim edilmeyen 500'den fazla mağdur olduğunu belirerek, şunları söyledi:

"Depodaki malzemeleri alıp, sonra yok olmuşlar. Zaten şüpheleniyordum. Bütün sevkiyat yaptığımız kişilerden peşin para almışlar. Sevkiyat yaptık ama eksik malzeme gitti. Malzeme gittiyse de montajı eksik. Çalışanlarının maaşını da vermedi. Bizi sigortasız çalıştırıyordu. Günübirlik, hamal niyetine kullanıyordu. Malzeme gitmeyen de gidip de montajlanmayan da var. 'Müşterilerden gelen parayı vereceğim size' dedi, kaçtı gitti. Bu adam bedava satıyor. Bu adamın çeyiz takımına verdiği fiyat 300 bin TL. Gittiğim her yerde bu cümleyi duydum. 'Gayet uygun' diyorlardı. Müşteriden peşin parayı alıyor, şu hafta mal gelecek, bu hafta mal gelecek deyip, kandırıyorlar. Çeyiz götürdüğümüz insanlar, hep mağdur. Mağdur olan çok daha fazla kişi var" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobilya Mağazasının Kapanışı, Müşterileri Mağdur Etti - Son Dakika

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