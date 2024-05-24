Morityus Başbakan Yardımcısı: Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır - Son Dakika
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Morityus Başbakan Yardımcısı: Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır

Morityus Başbakan Yardımcısı: Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır

Morityus Başbakan Yardımcısı Mohammad Anwar Husnoo, Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki Müslümanların ve tüm halkın, zor durumda olan Türkiye'ye yardım etmek için katkıda bulunduğunu belirterek, Morityus ile Türkiye arasındaki ilişkinin neredeyse 200 yıldır var olduğunu ve gelecekte daha da güçleneceğini söyledi. Husnoo, Türkiye ile Morityus arasındaki siyasi işbirliğinin potansiyeline ve ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti ve kültürel değişim ve halklar arası ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

24.05.2024 11:23
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Morityus Başbakan Yardımcısı Mohammad Anwar Husnoo, Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki Müslümanların ve tüm halkın, zor durumda olan Türkiye'ye yardım etmek için katkıda bulunduğunu belirterek, "Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır." dedi.

Morityus'un başkenti Port Louis'te Türkiye Muhipleri Derneğince düzenlenen "Hint Okyanusu'nun Efendileri: Uzakta, Ama Çok Yakın" temalı etkinliğe katılan Husnoo, Osmanlı ve Türkiye-Morityus ilişkilerine dair AA'ya açıklamalarda bulundu.

Husnoo, Türkiye ile Morityus arasındaki ilişkilerin tarihsel kökenleri ve güncel durumuna değinerek, iki ülke ilişkilerinin 200 yıllık geçmişe dayandığını, bu ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğini söyledi.

"İlk cami 1805'te inşa edildi ve Osmanlı İmparatorluğuyla irtibata geçildi"

Husnoo, Morityus'taki ilk caminin 1805'te inşa edildiğini ve bu camiden sorumlu İmam Gazi (Gassy) Subdar'ın 1830'larda Osmanlı İmparatorluğu ile irtibata geçtiğini anlattı.

"Neredeyse 200 yıl önce Morityus'a imam atanması için Osmanlı İmparatorluğu ile irtibata geçildi. Bu yüzden köklü bir tarihimiz var." ifadesini kullanan Husnoo, Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki Müslümanların ve tüm halkın, zor durumda olan Türkiye'ye yardım etmek için katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Husnoo, "Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır." dedi.

Son dönemde ilişkilerin biraz durgunlaştığını, Morityus'un Türkiye Fahri Konsolosu ve Türkiye Muhipleri Derneği Kurucu Onursal Başkanı Ahmet Kemal Öncü'nün ülkeye gelmesiyle ilişkilerin yeniden canlanmaya başladığını belirten Husnoo, "Morityus hükümeti, Ahmet Kemal'in Ankara'da Morityus'un fahri konsolosu olmasını kabul etti." dedi.

Türkiye ile Morityus arasındaki siyasi işbirliğinin potansiyeline ve ticari ilişkilerin önemine dikkati çeken Husnoo, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının bulunduğunu ve Türk Hava Yollarının (THY) Morityus'a düzenli seferler gerçekleştirdiğini söyledi.

Husnoo, kültürel değişim ve halklar arası ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Morityus ile Türk halkları arasındaki ilişkiyi geliştirmeliyiz. Halklar arası ilişki kurduğumuzda iş dünyası, turizm gibi diğer alanlar da gelişecektir." görüşünü paylaştı.

"Morityus, Uluslararası Adalet Divanına başvuran Güney Afrika'nın davasını destekliyor"

Bölgesel ve küresel öneme sahip konularda işbirliğinin gerekliliğine işaret eden Husnoo, Gazze'deki duruma ilişkin, "Morityus, tıpkı Türkiye gibi şu an da Gazze'de soykırım yaşandığına dair Uluslararası Adalet Divanına başvuran Güney Afrika'nın davasını destekliyor. Uluslararası toplumun ortak hareket ederek Gazze'de ateşkes sağlamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Husnoo, Türk halkına da halklar arası ilişkileri geliştirme çağrısında bulunarak, "Morityus, yatırıma açık bir ülke. Gelip Morityus'a yatırım yapabilirsiniz. Kültürel açıdan da ilişkileri geliştirebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Morityus Başbakan Yardımcısı: Morityus ile Türkiye arasındaki ilişki neredeyse 200 yıldır var ve hep var olacaktır - Son Dakika
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