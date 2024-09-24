Moskova Hükümeti, Antalya ile İş Birliği İçin Ziyaret Gerçekleştirdi

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(ANTALYA)- Rusya Federasyonu Moskova Hükümet Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ve Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Moskova Hükümeti'nin Antalya'da geliştireceği iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu'nun Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin, Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Moskova Hükümeti Bakanı Çeremin'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Böcek, bir ay önce Moskova'da 140'tan fazla ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ulaşım Zirvesi'nde yer aldığını belirtti. Böcek, "Bu zirvenin ilişkilerimizi geliştirmemize katkısı oldu. Güney idare başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu ziyaret bizi çok memnun etti. Sayın Bakanımızla Moskova ziyaretimizde iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Bu iş birliği protokollerimizle Antalya'mız ve Moskova arasında iş insanlarımız kültür, sanat ve üniversitelerle ilgili iş birliği içerisinde çalışmalarımızın her geçen yıl daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Antalyamız aynı zamanda bir barış kenti. Dünya diploması forumunun yapıldığı merkez. Antalya ve Rusya arasındaki iş birliklerimiz güçlenerek devam edecek" diye konuştu.

Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin ise yıl sonuna kadar Antalya'da birçok etkinlik planlamayı düşündüklerini belirtti. Çeremin, "Moskova, Antalya'da her yıl yapılan kitap fuarına katılmayı düşünüyor. Kitap fuarının başarısından dolayı sizi kutlamak istiyorum çünkü o fuarda küçük bir yer için bile baya bir uğraşmak gerekiyor. Bunun farkına vardık. Bu da fuarın çok aktif olmasından kaynaklı. Bu da sizin bölgenizin sadece turizm ile ön planda olmadığının bunun dışında kültürel anlamda da oldukça etkin olduğunuzu göstermekte. Spor, turizm ve sanayi alanında da iş birliğimizde ilerleme sağlayabileceğimiz konusunu konuştuk. İş birliğimizin artarak sürmesini diliyorum" dedi.