İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile İsrail ordusunun, İran'a yönelik olası bir askeri saldırının zamanlaması ve ABD'nin katılımı konusunda ters düştüğü bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin yayınladığı haberde, Mossad Başkanı Roman Gofman'ın, gerekirse ABD'nin katılımı olmadan bile İran'a tek taraflı bir İsrail saldırısı düzenlenmesine destek verdiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Trump'ın kararını beklemekten ve ABD ile ortak bir saldırı yürütmekten yana olduğu kaydedildi.

Haberde, son güvenlik toplantılarında Gofman'ın tutumuna aşina olan üst düzey yetkililere göre Mossad Başkanı'nın, daha fazla gecikmenin "İran'ın kimyasal silah programı tehdidini" etkisiz hale getirmeyi çok daha zorlaştıracak kabiliyetler geliştirmesine imkan tanıyabileceğine inandığı vurgusu yapıldı.

Gofman'ın bu tutumunun, İran'a yönelik saldırının aciliyeti ve İsrail'in ortak bir operasyona onay vermesi için ABD Başkanı Donald Trump'ı bekleyip beklememesi gerektiği konusunda güvenlik teşkilatı içindeki görüş ayrılığını gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

Haberde, Trump'ın, İsrail Meclisi seçimlerinden yaklaşık bir ay önce İran'a yönelik olası bir saldırı için hazırlık başlattığı, bu durumun İsrail'in askeri hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmasına yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

Aynı istihbarat, farklı değerlendirmeler

Son güvenlik görüşmelerinde İran'a saldırı yanlısı bir tutum sergileyen Gofman'ın, İran'ın gizli ve hızlı bir şekilde kimyasal silah kabiliyeti geliştirdiğine dair endişeleri öne sürerek, İsrail'in Amerikan katılımı olmadan da askeri seçeneği değerlendirmesi gerektiğini savunduğu dile getirildi.

Haberde, güvenlik kaynaklarına göre Mossad ve askeri istihbarat biriminin aynı istihbarat değerlendirmelerini paylaştığına işaret edildi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in de İran'a yönelik bir saldırıyı desteklediği ancak tehdidin şu anda yakın olmadığına inandığı belirtildi.

Zamir'in, Trump'ın kararını beklemekten ve ABD ile ortak bir saldırı yürütmekten yana olduğu vurgulandı.

Haberde, "tek taraflı bir saldırının gerçekleştirilmesi, ardından gelecek saldırının yönetilmesi, İran'ın misillemelerine karşı savunma yapılması ve çatışma boyunca istihbarat sağlanması sorumluluğunu nihayetinde İsrail ordusunun üstleneceğine" dikkat çekildi.

Ordunun tutumunun, yakın ve varoluşsal bir tehdit ortaya çıkması halinde İsrail'in bağımsız hareket edeceği yönünde olduğuna vurgu yapılarak, bir güvenlik yetkilisinin "Ancak şu anki durum bu değil." dediği öne sürüldü.

Buna karşılık Gofman'ın, İran hükümetinin bu tür kabiliyetler edinmesine izin verme riskini almaktansa, "kimyasal silah tehdidi" iddiasıyla askeri saldırının yapılması gerektiğine inandığı dile getirildi.

Haberde, Gofman ve Zamir arasındaki görüş ayrılığının, İsrail'in ortaya çıkan bu tehdide karşı ne kadar acil hareket etmesi gerektiği ve Washington'ı beklerken ne kadar risk alabileceği noktalarında düğümlendiğine işaret edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, seçimler öncesinde savaşa girilmesine karşı çıktığı, Gofman'ın ise Washington katılmaya hazırken İsrail'in bu fırsatı değerlendirerek harekete geçmesi gerektiğini savunduğuna dikkat çekilerek, Trump'ın nihayetinde planlanan saldırıdan vazgeçtiği ve İsrail'in de alarm seviyesini düşürdüğü belirtildi.

Bu ayın başlarında Washington'a giden Gofman'ın, burada İran'ın iddia edilen kimyasal silah programının geliştirilmesine ilişkin yeni istihbarat bilgilerini sunduğu aktarıldı. Gofman'ın ziyareti sırasında, İran'ın kabiliyetlerine ciddi zarar verme fırsat penceresinin sınırlı olduğunu savunarak ortak bir askeri operasyon planlarını ilerletmeye çalıştığı iddia edildi.

Buna karşılık Trump yönetiminin ise saldırı başlatıp başlatmama konusunda henüz karar vermediğine işaret edildi.

Haberde İsrailli yetkililerin, yeni ABD Kongresi'nin ocak ayı başında yemin ederek göreve başlamasına kadar geçen süreyi askeri saldırı için kullanmak istediğine dikkat çekildi.

Amerikan katılımının avantajları

İsrail'in, Haziran 2025'te İran'a saldırılarında İran'ın derinliklerindeki stratejik hedefleri vurma kabiliyetini gösterdiğine işaret edilen haberde, tek taraflı bir İsrail saldırısının, ABD ile yürütülecek ortak bir saldırıdan önemli ölçüde farklılık göstereceği belirtildi.

Washington'ın, özellikle yerin çok derinliklerine gömülü tesislerin vurulması başta olmak üzere İsrail'in sahip olmadığı askeri kabiliyetlere sahip olduğuna vurgu yapılan haberde, Amerikan katılımının aynı zamanda büyük bir ateş gücü, istihbarat, havada yakıt ikmali, lojistik destek ve mühimmat rezervi sağlayacağına işaret edildi.

ABD deniz ve hava kuvvetlerinin de İran'ın misillemelerine karşı savunmaya katılarak İsrail'in saldırı ve savunma yükünü azaltabileceği; bunun da daha geniş çaplı ve uzun süreli bir askeri saldırıya zemin hazırlayabileceği yorumu yapıldı.

Haberde, ABD'nin sürece katılmasının etkilerinin sahadaki askeri boyutla sınırlı kalmayacağına dikkat çekilerek, "Ortak bir saldırı, İsrail'e Washington'ın diplomatik desteğini sağlayacak ve kalıcı stratejik sonuçlar alma ihtimalini artırabilir." denildi.

Trump'ın çatışmaları erken sonlandırma arayışına girebileceği endişesi

Öte yandan tek taraflı bir saldırının, İsrail'e Washington'daki siyasi hesaplara veya Trump'ın savaşı sürdürme isteğine bağlı kalmaksızın askeri saldırının kapsamını ve süresini belirleme konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceğine vurgu yapıldı.

İsrailli yetkililerin, iki ülkenin çıkarlarının tam olarak örtüşmeyebileceğinin farkında olduğuna değinilen haberde, "Trump sınırlı askeri hedeflere ulaştıktan sonra çatışmaları sonlandırmak veya müzakere edilmiş bir anlaşma arayışına girmek isteyebilirken, İsrail İran'ın kabiliyetlerine daha kapsamlı zarar vermek için saldırıları sürdürmekten yana olabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde İran'ın, İsrail'in hem açık hem de gizli ilişkiler sürdürdüğü ülkeler dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarına yönelik olası misillemeler yapabileceğine işaret edilerek, Washington'ın da yeniden başlayacak bir çatışmanın daha geniş bölgesel sonuçlarını tarttığı ve Trump yönetiminin ortak bir saldırı için henüz onay vermiş olmadığı vurgulandı.