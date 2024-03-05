Motokurye Samet Özgül Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf mahkemesinin yeniden yargılama kararının ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi.

İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmesinin ardından motokurye Samet Özgül cinayetine ilişkin dava yeniden görüldü.

İstinaf Mahkemesinin kararından sonra Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya Samet Özgül'ün ailesi, CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp ve motokuryeler katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Halil İbirahim Demirnci hakkında müebbet hapis cezası isterken, diğer sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında ise beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Son sözü sorulan sanık Halil İbrahim Demirci, "Çok pişman olduğumu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman adli sicil kaydım olmadı" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Böylece, mahkeme ilk kararını teklarladı.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Avukat İbrahim Kapusuz, şunları söyledi:

"Mahkeme, istinaf dairesinin bozma kararı sonrasında bugün ilk celsesini açarak gerekli tahkikatı yürüttü. Sanıkların, müştekilerin beyanları alındı. Netice itibarıyla, mahkeme iddia makamının bir kısım sanıklar hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen, ilk verdiği kararı yineleyerek, sanıklardan Halil İbrahim Demirci'nin müebbet, diğer sanıkların ise yardım etme eyleminden ötürü 12'şer yıllık hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi. Karar, her ne kadar bizim açımızdan pek tatmin edici olmasa da şu an için istinaf dairesinin bu kararı onamasını, bir miktar da olsa ailenin acısını dindirmesini temenni ediyoruz."

Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, "Adalet yerini buldu. Adalet tam anlamıyla yerini bulana kadar ve bu dava emsal olana kadar aile olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette, bu cezalar içimize su serpmeyecek ancak başka Sametler ölmeyecek. Bizim tüm mücadelemiz başka Sametler'in ölmemesi için" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise şunları söyledi:

"UMARIM, SAMET'LE İLGİLİ BU DAVA BİR EMSAL DAVAYA DÖNÜŞÜR"

"Bugün burada alınan karar, Samet kardeşimizi geri getirmeyecek. Ancak, adaletin yerini bulması açısından bu güzel ailenin yüreğinde taşıdığı acıyı, az da olsa hafifletecek bir karar. Bu nedenle kısmen de olsa Samet'in acısını yüreğimizde taşımaya devam ederek memnunuz. Kardeşinin cümlesine ben de katılıyorum. Umarım, Samet'le ilgili bu dava bir emsal davaya dönüşür. Umarım yeni Sametler olmaz, yeni kayıplar olmaz. Tek dileğimiz ve temennimiz budur."

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Samet Özgül davasında 27 Eylül 2023'te karar çıkmış; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci'ye müebbet hapis, arabasını Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası vermişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmiş ve yeniden yargılama kararı vermişti.