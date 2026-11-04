Motosiklet eğitmeni Akçay, rögar kapakları için kaymaz malzeme istedi - Son Dakika
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Motosiklet eğitmeni Akçay, rögar kapakları için kaymaz malzeme istedi

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Motosiklet eğitmeni Akçay, rögar kapakları için kaymaz malzeme istedi
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Motosiklet eğitmeni Zafer Akçay, yağışta kayganlaşan yol çizgileri, rögar kapakları ve metal mazgalların düşme riski oluşturduğunu belirterek bunlar için kaymaz malzeme istedi. Akçay, yağmurlu havada takip mesafesinin 3-4 saniyeye çıkarılmasını önerdi.

Motosiklet ileri sürüş eğitmeni Zafer Akçay, yağışlı havalarda kayganlaşan yol çizgilerinin, rögar kapaklarının ve metal mazgalların motosiklet sürücüleri için denge kaybı ve düşme riski oluşturduğunu, bunların kaymaz malzemeden yapılması gerektiğini bildirdi.

Motosikletlerle güvenli sürüş için takip mesafesinin artırılması, ani fren ve manevralardan kaçınılması önem taşıyor. Sürücülerin, lastiklerin durumunu ve hava basıncını da yola çıkmadan önce kontrol etmesi gerekiyor.

Akçay, AA muhabirine, yol üzerindeki boyalı işaretlemelerin ve metal yüzeylerin özellikle yağmurda yol tutuşunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yüzeylerin kuru havada da kaygan olabildiğini belirten Akçay, "Boyalı işaretlemeler ve metal yüzeylerin hepsi yola sonradan katılan şeyler. İki tekerlekli motosikletler için özellikle yağmurda büyük tehlike yaratıyor. Çünkü kaygan zemin oluşturuyorlar. Dolayısıyla yağmurlu havada sürerken bunların üzerinden geçmemek için azami özen göstermek gerekiyor." diye konuştu.

Akçay, geçişin zorunlu olduğu durumlarda motosikletin dik konumda tutulması gerektiğini, yatık haldeyken kaygan yüzey üzerinde fren yapılmasının veya gaz açılmasının düşme riskini artırdığını anlattı.

"Buradaki en büyük olay bunları görebilmek"

Yoğun trafikte öndeki araca yakın seyredilmesinin yol yüzeyini görmeyi zorlaştırdığına dikkati çeken Akçay, otomobilin üzerinden geçtiği bir rögar kapağının arkadan gelen motosikletli tarafından son anda fark edilebildiğini vurguladı.

Akçay, bu durumun paniğe ve ani frenlemeye yol açabileceğinin altını çizerek, "Aslında buradaki en büyük olay bunları görebilmek. Takip mesafesi yeterince korunamadığı için öndeki araca yakın seyrediliyor. Bu yakınlıkta da görmek zorlaşıyor. Bunların üzerinden geçerken mümkün olduğunca motosikletin stabilitesini korumak gerekiyor. Yani hızda ve yönde değişiklik yapmamak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaygan yüzeyi son anda fark eden sürücülerin ani hareketlerden kaçınmasını öneren Akçay, debriyajlı motosikletlerde bunun çekilmesini, motosikletin dik hale getirilmesini ve geçiş sırasında ani yönlendirme yapılmamasını tavsiye etti.

"Yağmurda takip mesafesi artırılmalı"

Akçay, normal koşullarda motosikletliler için 2 saniyelik takip aralığını önerdiklerini, yağışlı havalarda ise bu sürenin artırılması gerektiğini söyledi.

Öndeki aracın sabit bir noktadan geçmesi ile motosikletin aynı noktaya ulaşması arasında geçen sürenin esas alındığına işaret eden Akçay, "Yağmurlu havalarda bunu 3, belki de 4 saniyeye çıkarmak gerekir. Çünkü motosikletler ve arabalar kadar yağmurlu havada stabil olmadığı için kendinize ekstra zaman ve mesafe yaratmak zorundasınız." dedi.

Akçay, yoğun trafikte bırakılan aralığa başka araçların da girebildiğini belirterek, sürücülerin trafik akışını gözetip güvenli mesafeyi koruması gerektiğini kaydetti.

Lastiklerin durumu ve hava basıncının da yol tutuşunda önemli olduğuna dikkati çeken Akçay, diş derinliğinin yeterli olması ve yağışlı koşullara uygun lastiklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, düşük veya yüksek basıncın tutuşu olumsuz etkileyebildiğini anlatarak, sürücülere kullanım kitapçığında belirtilen üretici değerlerini esas almalarını ve yola çıkmadan önce lastiklerini kontrol etmelerini önerdi.

"Bu keyfi kazayla bozmayalım"

Yol çizgileri ile yaya geçitlerinde kaydırmaz malzeme kullanımının yaygınlaştırılmasını talep eden Akçay, Türkiye'de bazı noktalarda bu tür uygulamaların bulunduğunu kaydetti.

Motosiklet ileri sürüş eğitmeni Akçay, "Yaya geçidinin bir çizgisi oluyor. O çizginin kaymaz malzemeden yapılması gerekiyor. Tabii bu biraz masraflı bir şey. Boya yapmak daha ucuz ve daha kolay. Ama olması gereken kaymaz malzemedir." diye konuştu.

Islak rögar kapaklarından geçerken de dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Akçay, uygun ve güvenli olduğu durumlarda kapakların yanındaki asfalt zeminin tercih edilmesinin önemine değindi.

Akçay, yağmurlu havada motosikleti sürmenin aslında keyifli olduğunu belirterek, "Çünkü yağmur kaskınıza tıpır tıpır vurur ve sesi çok hoştur. Havanın çok güzel bir kokusu vardır. Bu keyfi kazayla bozmayalım. Biraz dikkat, biraz bilinç, biraz bilgi bize yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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