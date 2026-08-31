Motosiklet yangını, müşteri tarafından üfleyerek söndürüldü - Son Dakika
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Motosiklet yangını, müşteri tarafından üfleyerek söndürüldü

Motosiklet yangını, müşteri tarafından üfleyerek söndürüldü
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Kula'da bir tamirhanede motosiklet yangınını, müşteri üfleyerek söndürdü. O anlar kamerada.

MANİSA'nın Kula ilçesinde tamirhanede alev alan motosikletteki yangını, iş yerinde bulunan bir müşteri üfleyerek söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kula'da Seyfullah Güre'ye ait iş yerine tamir için getirilen motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Bunu gören Güre, alevlere müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi. Ancak o sırada iş yerinde bulunan bir müşteri, alevleri üfleyerek söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, pek çok kez izlendi, çok sayıda paylaşım aldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Kula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet yangını, müşteri tarafından üfleyerek söndürüldü - Son Dakika

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