Trafikte ateş açan motosikletli maganda, diğer sürücülere de silah doğrulttu

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi, motosiklet üzerinde seyir halindeyken hem havaya ateş açtı hem de diğer sürücülere silah doğrulttu. O anları sosyal medyadan paylaşan maganda, büyük tepki çekti.

"8 SAATTİR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKMUYORUM"

Çektiği videolarda diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı görülen magandanın paylaştığı bir videoda, motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ettiği ve bir süre sonra silahı karşı şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsüne doğru çevirdiği görülüyor. Maganda bu görüntüyü sosyal medya hesabında, "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaştı.