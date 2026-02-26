MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

26.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil millete başsağlığı diledi.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada, ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü nedeniyle, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

Hudut güvenliği

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 kişinin yakalandığını, 551 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirten Aktürk, "Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1074, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 10 bin 265 olmuştur." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli güvenliğin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini belirterek, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımızı, katliamın 34'üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaştığımızı ve her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü de şimdiden kutluyoruz." diye konuştu.

Gazze'de, Barış Kurulu'nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail'in ateşkes ihlallerinin sürdüğünü, insani krizlerin devam ettiğini belirten Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, İsrail'in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir. Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz."

Tatbikatlara yoğun katılım

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, NATO'nun 2026 içerisindeki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

TSK'nın, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta, stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağladığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekat anlayışıyla görev yapmış, hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekatı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur. Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te temel deniz harekatı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı'na, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 adet Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir. Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda'ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir."

Savunma sanayii

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından 23-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen savunma ve güvenlik fuarı 'Enforce Tac 2026'ya katılım sağlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Sonitus şirketi işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'helikopter yakalama ve transfer sistemi', açık deniz karakol gemimizde icra edilen helikopter harekatında başarıyla test edilmiş, sistemin kalifikasyon süreci tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK), kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ekonomik gücü ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerine önemli katkılar sunduğunun altını çizen Aktürk, OYAK'ın 1 Mart'taki kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MSÜ'ye kadın aday başvurusu erkek adayları geçti

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "25 Şubat'ta başlayan 'Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini' başvuruları 9 Mart'a kadar yapılabilecektir." dedi.

Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında, 340 bin 513'ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavının 1 Mart'ta gerçekleştirileceğini aktaran Aktürk, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması - Son Dakika

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
Galatasaray’da Juventus maçı öncesi büyük tehlike Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike
Sri Lanka’da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı
Dem Parti Sözcüsü Doğan: ’’Öcalan’ın Artık Statü Tartışmaları Yerine, Yasal ve İdari Önündeki Tüm Engeller Kaldırılmalı’’ Dem Parti Sözcüsü Doğan: ''Öcalan'ın Artık Statü Tartışmaları Yerine, Yasal ve İdari Önündeki Tüm Engeller Kaldırılmalı''
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:48
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:41
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar
40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:55:08. #.0.5#
SON DAKİKA: MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.