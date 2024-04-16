MSB: Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

16.04.2024 12:15
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB: Gara bölgesinde 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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