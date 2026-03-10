MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı - Son Dakika
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

10.03.2026 10:07
İran'dan atılan füzelerin peş peşe Trükiye hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. MSB açıklamasında, "Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır." denildi.

ABD-İsrail ile İran'ın 11 gündür süren savaşında Türkiye hava sahasında 2 İran füzesi etkisiz hale getirildi. Peşe peşe füze atılması sonrası Milli Savunma Bakanlığı, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığını açıkladı.

"NATO FÜZE VE SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat'ta başlayan İran savaşının başından bu yana Türk hava sahasında 2 füze etkisiz hale getirildi. İlk füzenin parçaları Hatay'a düşerken 2. füze ise Gaziantep'e düştü. Türkiye füzelerin ardından İran makamları ile iletişime geçerek gerekli uyarıları yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya, Güncel, İran

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • kara7522 kara7522:
    hani çel8k kubbe yapmistik hani hani,,HEP HAVA GAZİ DESENE 29 36 Yanıtla
    Nesrin K Nesrin K:
    Çelik kubbemiz patriotlara entegre edilemez diye bir şey mi biliyorsunuz. Bırakın da askerler işini yapsın. Siz onlardan çok biliyorsunuz maşallah 25 8
    123456 123456:
    nato ülkesi olmamız nedeniyle savunma sistemi kurmak ve kullanmak durumundalar 21 3
    Ali Levent Ali Levent :
    Patriot satmayan ABD yüzünden S400 alıp depoda bekleten Türkiye'ye, NATO destek vermek için patriot getirmiş :)) Amaç, Kuzey Irak'ı korumak olmasın? 7 16
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    (7522 kara) hava gazı diye gördüğün soba bacası hani balıkları ürkütüyor diye ne gerek var bunlara dedinizya bizde sinop, tan sallayı verdik gidebildiği menzile kadar 15 2
    Celil Başer Celil Başer:
    aha bi boş beleş cahil daha 0 0
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    bızımkilere ne olmuş sıper fılan demır kubbe 15 5 Yanıtla
    seRkan GUneR seRkan GUneR:
    bizimkileri neden kullanalım Nato da neden varız ozaman ….Devlet aklına karişmasaniz iyi olur bence 4 1
  • Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    ABD savunma sistemi patriot biz niye aldık başkası bizi koruyacaksa 9 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    geç bile kalinmiş 3 5 Yanıtla
  • İbrahim Bozkurt İbrahim Bozkurt:
    benim gördüğüm İran Allah’ı yine tanımaz 2 6 Yanıtla
