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MSB'nin düzenlediği kara kalem resim sergisi vatandaşlar tarafından beğenildi - Son Dakika
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MSB'nin düzenlediği kara kalem resim sergisi vatandaşlar tarafından beğenildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Mehmetçiğin Kaleminden' temalı kara kalem resim sergisi, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Sergide, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında çekilen fotoğrafların resmedildiği Mehmetçiklerin resimleri yer alıyor. Sergi, 28 Ocak Pazar günü akşam 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

MSB\'nin düzenlediği kara kalem resim sergisi vatandaşlar tarafından beğenildi
26.01.2024 - 16:45,
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen "Mehmetçiğin Kaleminden" temalı kara kalem resim sergisine vatandaşlar beğenisini topladı.

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ankara'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Mehmetçiğin resimleri yer alıyor.

Sergiyi organize eden Öğretmen Binbaşı İsmail Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında çekilen fotoğrafların resmedildiğini anlattı.

Her resmin farklı bir hikayesinin olduğunu aktaran Kahyaoğlu, Mehmetçiğin olduğu her yerde sevgi, merhamet ve şefkatin yer aldığının görüldüğünü söyledi.

Tüm vatandaşların sergiye katılımını beklediklerini ifade eden Kahyaoğlu, vatandaşların sıcak dönüşlerinden mutlu olduklarını belirtti. Kahyaoğlu, "Bir vatandaşımız erkenden gelerek masamıza bir not bırakmış, 'Hasta olduğum için yanınıza gelmek istemedim. Erken gelip sergiyi gördüm ve çok duygulandım. Türk askerine her zaman minnettarız. İyi ki varsınız.' diyerek kalp bırakmış. Bu vesile ile tüm halkımızı sergiye davet ediyoruz." diye konuştu.

İngilizce Öğretmeni Büşra Badın da sergiye küçük kızıyla gezdiğini ve kızını bilgilendirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, kızının asker abileriyle konuşarak bilgi aldığını söyledi.

"Mehmetçiğin Kaleminden" kara kalem resim sergisi 28 Ocak Pazar günü akşam 21.00'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA
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