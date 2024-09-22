Mudanya'da Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Mudanya'da Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri

Mudanya\'da Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri

Mudanya Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerde çevre temizliği yaparak çevre kirliliğinin önlenmesi üzerine bir panel gerçekleştirdi. Etkinlikte, çevre bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

22.09.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin öncülüğünde Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Mütareke Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, çevre temizliği yaptı daha sonra düzenlenen panelde çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirildi.

Mudanya Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çevre Kirliliği Nedir ve Nasıl Önlenir?" paneli öncesi katılımcılar Mütareke Meydanı'nda çevre temizliği yaptı. Çöpleri temizleyen gönüllüler daha sonra MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen ve Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Bilger'in konuştuğu söyleşide, çevre kirliliği ve bireysel olarak neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çevre temizliği konusunda kadınların ve gençlerin hassasiyetine vurgu yaparak, gençlerin çevre konusunda daha fazla söz sahibi olmasının ve toplumsal projelerde aktif rol almasının önemine değindi. Dalgıç, "Gençlerden umutluyum. Onlar bizim geleceğimiz. Türk insanı öncelikle temel ihtiyaçlarına odaklandığı için bu tür konuları ikinci plana atıyor. Bir tehlike söz konusu olmadan kimse duyarlı olmuyor maalesef. Ortak çıkarlarımız için bireysel davranış biçimlerimizi değiştirmeliyiz" dedi.

"Kirletmemeliyiz ve kirletenleri uyarmalıyız"

Rektör Prof. Dr. Emin Karip ise, çevre kirliliğinin önlenmesinde eğitimin önemine dikkat çekerek, "2022 yılında 103 milyon ton atık bertaraf edildi. Bu atıkları biz insanlar yaratıyoruz. Pet şişeler, poşetler ve diğer atıklar başka bir yerden gelmiyor; insanlar bunları atıyor. Temizlik için daha aktif olmalıyız. Kirletmemeliyiz ve kirletenleri uyarmalıyız" diye konuştu. Prof. Karip, toplumun her kesimine düşen sorumlulukların bulunduğunu ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Ülkemiz su fakiri bir ülkedir"

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, halk arasında yaygın olarak "su zengini" olduğumuz yönündeki algının doğru olmadığını belirterek, "Ülkemiz su fakiri bir ülkedir. Doğayı ve çevreyi kirlettiğimiz için doğa kendi döngüsünü sağlayamıyor. Kirlenen hava nedeniyle yağmur az yağıyor ve bu da su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı. Şen, bu durumu önlemek için bütün bireylerin çevresel konulara daha duyarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

"Herkes önce kendisini eğitmeli ve çevreye duyarlı olmalıdır"

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Bilger, çevre temizliğinin sağlanabilmesi için bireysel davranış değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtti. "Herkes önce kendisini eğitmeli ve çevreye duyarlı olmalıdır. Toplumsal bilinç için önce kendimizi eğitmeliyiz" diyen Bilger, eğitim programlarının ve atölyelerin bu değişimi teşvik etmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların çevre sorunlarına daha duyarlı olmalarını ve toplumsal bilinç oluşturma çabalarını desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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