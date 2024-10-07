Mudanya Triatlon Ligi Türkiye Finali 12-13 Ekim\'de Düzenlenecek

Güncel

(BURSA)- Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Triatlon Ligi'nin Türkiye finali, 12-13 Ekim günlerinde Mudanya'da yapılacak. Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek final parkuru, Türkiye ve yabancı ülkelerden gelen 485 profesyonel ve amatör triatletin yarışına sahne olacak.

Yıl boyunca birinci etap, ikinci etap ve final etabı olmak üzere farklı şehirlerde üç aşamalı olarak gerçekleşen organizasyonların Türkiye finalinin gerçekleşeceği Mudanya parkuru düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Triatlon Federasyonu Başkanvekili Bülent Cendik, Mudanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Yb. Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ve Triatlon Organizasyon Komitesi Başkanı Ender Baş katıldı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen final yarışları hakkında bilgi veren Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, triatlon yarışlarının Mudanya'nın sportif ve kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, "Bugüne kadar Mudanya'yı tarımın kenti olarak tanıtıyorduk. Artık Mudanyamızı spor ile tanıtacağız" dedi. Terzi, yarışların güvenliği için bazı yolların geçici olarak yaya ve araç kapatılacağını ancak yol kapamalarını minimum seviyede tutmaya çalıştıklarını da aktardı.

Triatlon yarışlarının Mudanya'da gerçekleşmesini çok istediğini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, triatlon sporunun Mudanya'nın tarihi ve kültürel yapısına çok uygun olduğunu ifade etti. Başkan Dalgıç, "Triatlon, büyük azim ve mücadele gerektiren bir spor dalı. Mudanya da tarihi boyunca büyük mücadeleler vermiş bir ilçe olarak bu sporun ruhuna çok uygun. Gelecek yıllarda uluslararası triatlon organizasyonlarına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışmaların teknik detayları hakkında bilgi veren Triatlon Federasyonu Başkanvekili Bülent Cendik, M3, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 485 sporcunun çeşitli mesafelerde yarışacağını dile getirdi. Mudanya'nın ilk kez böyle büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirten Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, yarışların Mudanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.