Muğla Belediye Başkanı Aras: İktidar Değişimi İçin Ön Seçim Tarihi Bir Başlangıç

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(ANKARA) - Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu yapılan demokratik, gerçekten de hoşgörülü ön seçim süreci bu iktidarın değişimi için artık bir başlangıç diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısına katıldı. Hem toplantıya hem de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras, "Bugün hem Türkiye için hem Türk demokrasisi için hem de partimiz için tarihi bir gün. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlenecek" dedi. Aras, şöyle konuştu:

"Biz artık bu iktidarın değişeceğinden kesinlikle eminiz"

"Bugün de bunun yol haritasını hep birlikte konuştuk, tartıştık. Hem Sayın Genel Başkanımız hem Sayın Ekrem İmamoğlu, bu süreci İl ve İlçe Başkanlarımıza anlattılar. Bütün İlçe ve Belde ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza anlattılar. Milletvekillerimize, Parti Meclis Üyelerimize, MYK'ya, bu konuyu hep birlikte açıkladılar. Biz de çok heyecanlıyız. Şimdi 23 Mart'ta yapılacak olan ön seçim için hep birlikte sahaya çıkma zamanı.

Bu ön seçime katılımın çok yoğun olmasını bekliyoruz. Bizim bir milyon 600 bin üyemizin hepsi hatta daha tabi gönlü sonuçta bizden yana olan Cumhuriyet'ten yana olan, Atatürk ilke ve inkılaplarından yana olan bütün vatandaşlarımızın bu süreci merakla ve heyecanla beklediğini duyuyoruz. Çünkü bu bir iktidar yolculuğu artık. Biz artık bu iktidarın değişeceğinden kesinlikle eminiz."

Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Aras, "Biz doğru adımları attıkça, iktidar istediği kadar hukuksuz gözaltılar yapsın ki bu sabah böyle bir durum vardı. Yani bundan bir hafta önce dosyaları isteyip bir hafta sonra sabahın dördünde gelip de bir belediye başkanını evinden karga tulumba gözaltına almak, yani hiç bunlar demokratik ülkelerde yaşanacak işler değil" diye konuştu. Aras, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Defalarca bizi de eleştirenler, bunların hepsini gözaltına mı alalım"

"Sadece onunla bitmiyor biliyorsunuz. Bugün yine, Ekrem Başkan'ın ifadesi alınırken yaklaşık 50 civarında partilimizi, hatta İstanbul İl Başkanımız da bunun arasında, oradaki otobüsün çekilmesiyle ilgili, barikatlarla ilgili tepkilerinden dolayı onları da ifadeye çağırdılar. Yani bu tür eylemler, bu tür protestolar, her zaman olur. Bu protestolar, hiçbir zaman ifadeyle, gözaltıyla karşılaşmaz demokratik ülkelerde. Bunlar doğaldır, bunlar olabilir. İnsanlar, tepki gösterir.

Biz de Belediye Başkanı'yız, biz de kamu görevlisiyiz. Defalarca bizi de eleştirenler, bize de zaman zaman sosyal medya yoluyla hakaret edenler, yanlış haberleri yayanlar, itibar suikasti yapanlar... Yani bunların hepsini gözaltına mı alalım? Tabi ki demokratik hakkımızı, hukuki, yargısal hakkımızı biz de kullanırız. Davamızı açarız, mahkemelerimiz karar verir. Olur ya da olmaz ama böyle sabah operasyonlarıyla belediye başkanlarını ya da bir partinin genel başkanını veya bir astroluğu... Bu gidişatı biz değiştireceğiz."

"Bir Ekrem İmamoğlu gider bin tane Ekrem İmamoğlu gelir"

"Bu yapılan demokratik, gerçekten de hoşgörülü ön seçim süreci bu iktidarın değişimi için artık bir başlangıç diye düşünüyoruz" diyen Aras "Hep birlikte çok heyecanlıyız. Bugün bir Ekrem İmamoğlu gider bin tane Ekrem İmamoğlu gelir, bu partide. Son neferine kadar herkes bu partide Cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.