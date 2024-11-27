Muğla\'da 177 Bin Metre Otokorkuluk Çalışması Tamamlandı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Güvenli Yollar' anlayışıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında araç ve motosiklet sürücüleri için il genelinde 177 bin metrelik otokorkuluk çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla, motosiklet sürücülerinin hayati tehlikesini de göz önünde bulundurarak, uçurum kenarları ve keskin virajlar başta olmak üzere yol kenarlarında otokorkuluk çalışması yapıyor. Bu kapsamda ekipler, 2024 yılında 15 bin 700 metre çelik otokorkuluk montajı gerçekleştirdi.

2024 yılında 15 bin 700 metre otokorkuluk çalışması yapıldı

13 ilçesi ve 574 mahallesi olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında; Bodrum Çiftlik ve Yalıkavak'ta 196 metre, Dalaman Çöğmen'de 60 metre, Datça Emecik'de 76 metre, Fethiye Faralya'da 24 metre, Kavaklıdere Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 metre, Köyceğiz Hamitköy'de 756 metre, Pınar'da 212 metre, Marmaris Turunç'da 7 bin 244 metre, Menteşe Çatakbağyaka'da 2 bin 172 metre, Yenibağyaka'da bin 550 metre, Muslihittin'de 360 metre, Emirbeyazıt'da 28 metre, Karşıyaka'da 8 metre, Kozağaç'da 12 metre, Yılanlı mevkiinde 124 metre, Zeytinköy'de bin 316 metre, Milas Pınar'da bin 130 metre, Seydikemer Ören'de 616 metre olmak üzere toplam 15 bin 700 metre otokorkuluk çalışmasını tamamladı. Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde otokorkuluk montaj çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için 2016-2024 yılları arasında il genelinde 69 milyon 335 bin TL maliyetle Muğla- İzmir Torbalı arası mesafeye denk gelen 177 bin metrelik otokorkuluk çalışması yaparak yolların güvenli olmasını sağladı.